موعد مباراة المصري وإنبي والقنوات الناقلة

يستضيف مساء اليوم الثلاثاء ملعب الجيش بالسويس مباراة المصري البورسعيدي وإنبي، ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من عمر الدوري المصري الممتاز.
ويسعي الفريق البورسعيدي لحصد الثلاث نقاط ليتفوق علي المقاولون صاحب المركز الخامس في ترتيب جدول الدوري ، بينما يستعيد الفريق البترولي لخدمات الثلاثي بعد رفع الإيقاف عن رفعت عقب طرده فيمباراة الأهلي بالدوري بخلاف غياب الثنائي روقا وفتحي عن الفريق البترولي في المباراة الماضية أمام الزمالك بالدوري لوجود بند في عقد إعارتهما من الأبيض للبترولي يمنع مشاركتهما في مباراة الفريقين.
موعد مباراة المصري وإنبي
تنطلق مباراة المصري وإنبي في تمام الخامسة ونصف
والساعة السادسة ونصف مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية،
والساعة السابعة ونصف مساءً بتوقيت أبو ظبي.
القنوات الناقلة لمباراة المصري وإنبي
تذاع مباراة المصري وإنبي بشكل حصري عبر قناة أون سبورت والنيل الرياضية، بتعليق ايمن الكاشف.
ويدخل المصري اللقاء وهو يحتل المركز السادس برصيد 32 نقطة ، بينما يحتل إنبي المركز السادس عشر برصيد 21نقاط .
جدير بالذكر انتهت مباراة الدور الأول بفوز المصري بثلاثة أهداف مقابل هدف لإنبي.
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