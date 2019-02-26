موعد مباراة الإسماعيلي وطلائع الجيش والقنوات الناقلة

لاعبو الإسماعيلي وطلائع الجيش كتبت: سارة جاب الله يستضيف عصر اليوم الثلاثاء ملعب برج العرب مباراة الإسماعيلي وطلائع الجيش ، ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من عمر الدوري المصري الممتاز. ويسعي الإسماعيلي وطلائع الجيش لحصد الثلاث نقاط ليقترب كلًا منهما من المنافسة علي تواجدة داخل المربع الذهبي. موعد مباراة الإسماعيلي وطلائع الجيش تنطلق مباراة الإسماعيلي وطلائع الجيش في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة، والساعة الرابعة عصرًا بتوقيت المملكة العربية السعودية، Advertisements والساعة الخامسة مساءً بتوقيت أبو ظبي. القنوات الناقلة لمباراة الإسماعيلي وطلائع الجيش تذاع مباراة الإسماعيلي وطلائع الجيش بشكل حصري عبر قناة أون سبورت والنيل الرياضية ، بتعليق محمد عفيفي. ويدخل الإسماعيلي اللقاء وهو يحتل المركز الثامن برصيد 27 نقطة الدوري برصيد نقاط 27، وطلائع الجيش يحتل المركز التاسع، برصيد نقاط 26بفاصل نقطة عن الدراويش. جدير بالذكر إنتهت مباراة الدور الأول بفوز طلائع الجيش بثلاثة أهداف دون رد.

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