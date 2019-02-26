اونلاين | مشاهدة مباراة الإسماعيلي وطلائع الجيش اليوم الثلاثاء 26-2-2019 في الدوري المصري

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يقدم "الخليج 365 الرياضي" خدمة بث مباشر لمباراة الإسماعيلي وطلائع الجيش اليوم الثلاثاء 26-2-2019 في الدوري المصري، الدراويش في مواجهة صعبة وقوية ضد المنافس الجيش، من أجل حصد ثلاث نقاط هامة فهل ينجح الفريق الأصفر الذي فشل في تحقيق فوزه الأول في بطولة أفريقيا، وتعادل في الدقيقة الأخيرة من اللقاء ضد فريق شباب قسنطينة، في مواجهة صعبة بدور المجموعات، وكانت مؤجلة.

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