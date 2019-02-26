رياضة | مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 26/2/2019 والقنوات الناقلة لها

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 26/2/2019 والقنوات الناقلة لها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يشهد اليوم الثلاثاء والموافق 26/2/2019 عدداً من المواجهات القوية لذا؛ نرصد لكم عبر موقع "الخليج 365 الرياضي" مواعيد تلك المباريات والقنوات الناقلة لها والمعلقين.

كأس إيطاليا:

- لاتسيو × ميلان:

اليوم في تمام الساعة 10:00 بتوقيت مدينة القاهرة وستكون مذاعة عبر قناة BT Sport 2 HD

كأس البرتغال:

- بورتو × سبورتينج براجا:

اليوم في تمام الساعة 10:15 بتوقيت مدينة القاهرة وستكون مذاعة عبر قناة Sport TV 1

الدوري الانجليزي:

- ليستر سيتي × برايتون:

اليوم في تمام الساعة 9:45 بتوقيت مدينة القاهرة وستكون مذاعة عبر قناة بي إن سبورت 1 HD بصوت نوفل الباشي

- نيوكاسل يونايتد × بيرنلي:

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اليوم في تمام الساعة 10:00 بتوقيت مدينة القاهرة وستكون مذاعة عبر قناة بي إن سبورت 4 HD بتعليق محمد السعدي

الدوري المصري:

- الإسماعيلي × طلائع الجيش:

اليوم في تمام الساعة 3:00 بتوقيت مدينة القاهرة وستكون مذاعة عبر قناتي النيل للرياضة وأون سبورت

- المصري × إنبي:

اليوم في تمام الساعة 5:30 بتوقيت مدينة القاهرة وستكون مذاعة عبر قناتي النيل للرياضة وأون سبورت

- وادي دجلة × النجوم:

اليوم في تمام الساعة 8:00 بتوقيت مدينة القاهرة وستكون مذاعة عبر قناتي النيل للرياضة وأون سبورت

كأس فرنسا:

- باريس سان جيرمان × ديجون:

اليوم في تمام الساعة 10:10 بتوقيت مدينة القاهرة وستكون مذاعة عبر قناة بي إن سبورت 6 HD