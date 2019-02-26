رياضة | بعد رحيل دين أمبروز.. تفقد wwe نجوما جدد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد رحيل دين أمبروز.. تفقد wwe نجوما جدد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بعد النجاح الذي حققه الكثيرمن النجوم بعد مغادرة أكبر اتحاد في عالم المصارعة الـwwe وذلك في مختلف الاتحادات المستقلة أو خارج الولايات المتحدة، مما حفز الكثير من المصارعين في ال wwe والذين يعانون من التهميش وعدم أخذ الفرصة كاملة لإثبات موهبتهم إلي طلب المغادرة والبحث عن فرصة جديدة خارج أسوار الإتحاد.

فمؤخرا تحدثنا عن مغادرة المجنون "دين أمبروز" وذلك علي الرغم أنه لا يعاني من التهميش ولكن فقط شعر بعدم الراحة فقرر الرحيل وهو الان في مراحل انتهاء عقده وعلي وشك المغادرة.

وتبعه الان ثلاثة نجوم دفعة واحدة للرحيل عن الإتحاد، وهم "هيدوإيتامي" و"تاي ديلينجر" والإثنان طلبا تسريحهما بشكل رسمي، وكانت المفأجاة رحيل بطل الكروزويت السابق " تي جي بيركنز" لعدم وجود أسباب تذكر تستدعي تسريحه، وأخيرا الأسطورة "آرن أندرسون" والذي يعمل كمسئول تنفيذي بارز خلف الكواليس وذلك لخلافاته المستمرة مع رئيس مجلس الإدارة " فينس مكمان" حيث كان يدعم اعتراض النجوم علي السيناريوهات الخاصة بهم.