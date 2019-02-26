رياضة | عاجل.. الزمالك يرفض تأجيل لقاء مصر المقاصة في كأس مصر

رفض مجلس إدارة نادي الزمالك تأجيل لقاء مصر المقاصة المقرر له غدا الأربعاء في دور الـ8 لكأس مصر.

وذكر الموقع الرسمي لنادي الزمالك، أن اتحاد الكرة برئاسة هاني أبو ريدة، قرر تأجيل مباريات بطولة كاس مصر بالكامل.

وقال الموقع الرسمي للأبيض، إن اتحاد الكرة قرر تأجيل مباريات كأس مصر بالكامل جاء بناء على التقارير الأمنية التي رفضت إقامة المباريات في هذه التوقيتات.

وكان من المقرر أن يلتقي الزمالك مع نظيره مصر المقاصة، مساء الأربعاء المقبل، في دور الـ 8 بكأس مصر فيما كان سيواجه الأهلي بيراميدز يوم الخميس في دور الـ ١٦ من نفس المسابقة.