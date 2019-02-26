رياضة | جيرونا يتعادل سلبيا مع ريال سوسيداد في الدوري الإسباني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جيرونا يتعادل سلبيا مع ريال سوسيداد في الدوري الإسباني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

خيم التعادل السلبي على مباراة جيرونا مع ضيفه ريال سوسيداد في المرحلة الخامسة والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وحصد كل فريق نقطة واحدة ليرفع سوسيداد رصيده إلى 35 نقطة في المركز الثامن مقابل 28 نقطة لجيرونا في المركز الخامس عشر.

وحقق سوسيداد تسعة انتصارات هذا الموسم مقابل ثمانية تعادلات وثماني هزائم فيما حقق جيرونا ستة انتصارات مقابل عشرة تعادلات وتسع هزائم.