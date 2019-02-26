رياضة | وزير الرياضة يتدخل لحل أزمة الأهلي وبيراميدز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الرياضة يتدخل لحل أزمة الأهلي وبيراميدز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقى هاني أبوريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، عدة اتصالات من عدد من مسؤولي الرياضة وعلى رأسهم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، خلال الساعات الماضية لبحث أزمة مباراة الأهلي وبيراميدز سبورت، بكأس مصر.

وطالب العديد أبوريدة، بضرورة إعادة النظر في إقامة المباراة وتأجيلها، بعد تمسك مجلس الأهلي بقراره وإعلانه عدم خوض اللقاء ورفضه الاستبدال.

تأتي متطلبات وزير الرياضة، من أجل إنهاء الأزمة وعدم المساعدة في إشعالها، خاصةً أن الفريق الأحمر يمتلك الشعبية والقاعدة الجماهيرية الأكبر بالوطن العربي.

Advertisements

وستشهد الساعات المقبلة، اتخاذ قرار نهائي من اتحاد الكرة سواء بإقامة اللقاء في موعده أو تأجيله، لحين إشعار آخر.

وكان الموقع الرسمي لنادي الزمالك قد ذكر أن اتحاد الكرة، قرر تأجيل مباريات بطولة كاس مصر بالكامل.

وقال الموقع الرسمي للأبيض، إن اتحاد الكرة قرر تأجيل مباريات كأس مصر بالكامل جاء بناء على التقارير الأمنية التي رفضت إقامة المباريات في هذه التوقيتات.