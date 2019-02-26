رياضة | عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة حول أزمة مباراة الأهلي وبيراميدز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة حول أزمة مباراة الأهلي وبيراميدز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وعد الإعلامي أحمد شوبير من خلال حديثه عبر برنامجه "ملعب أون"، المشاهدين بوجود أنباء سعيدة حول أزمة تأجيل مباراتي الأهلي وبيراميدز والزمالك مع مصر المقاصة.

وقال شوبير، عبر برنامجه "ملعب ON" المذاع على قناة أون سبورت: "هل تؤجل مبارتي الأهلي وبيراميدز والزمالك والمقاصة في الكأس؟ هتسمعوا غداً أخبار سعيدة".

ويواصل فريق بيراميدز استعداداته لخوض المباراة المنتظرة ضد الأهلي والتي يثار حولها جدل كبير في الفترة الحالي ببطولة كأس مصر، حيث يريد مسؤولو الأحمر تأجيلها ويرفضوا بشكل قاطع خوضها يوم 28 من الشهر الجاري.

يذكر فأن اتحاد الكرة قد أعلن عن تأجيل مواجهة الفريقين في بطولة الدوري بناءًا على طلب بيراميدز حتى يواجه الأهلي نظيره الزمالك من أجل مبدأ التكافؤ.

بينما نادي الزمالك قد أبدى رغبته في تأجيل مباراته ضد مصر المقاصة والتي ستقام يوم الأربعاء.