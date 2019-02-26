رياضة | عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة حول أزمة مباراة الأهلي وبيراميدز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة حول أزمة مباراة الأهلي وبيراميدز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وعد الإعلامي أحمد شوبير من خلال حديثه عبر برنامجه "ملعب أون"، المشاهدين بوجود أنباء سعيدة حول أزمة تأجيل مباراتي الأهلي وبيراميدز والزمالك مع مصر المقاصة.
وقال شوبير، عبر برنامجه "ملعب ON" المذاع على قناة أون سبورت: "هل تؤجل مبارتي الأهلي وبيراميدز والزمالك والمقاصة في الكأس؟ هتسمعوا غداً أخبار سعيدة".
ويواصل فريق بيراميدز استعداداته لخوض المباراة المنتظرة ضد الأهلي والتي يثار حولها جدل كبير في الفترة الحالي ببطولة كأس مصر، حيث يريد مسؤولو الأحمر تأجيلها ويرفضوا بشكل قاطع خوضها يوم 28 من الشهر الجاري.
يذكر فأن اتحاد الكرة قد أعلن عن تأجيل مواجهة الفريقين في بطولة الدوري بناءًا على طلب بيراميدز حتى يواجه الأهلي نظيره الزمالك من أجل مبدأ التكافؤ.
بينما نادي الزمالك قد أبدى رغبته في تأجيل مباراته ضد مصر المقاصة والتي ستقام يوم الأربعاء.
عاجل.. شوبير يوجه رسالة للجماهير لتبذ التعصب والفتنة
وجه الإعلامي أحمد شوبير، عبر برنامجه "ملعب أون" عدة رسائل لجماهير الأهلي والزمالك يحثهم من خلالها على العودة إلى التشجيع المثالي ونبذ التعصب والفتنة.
وقال شوبير عبر برنامجه "ملعب أون" المذاع عبر فضائية "أون سبورت": "من وقت ظهور التلفزيون في مصر وأنا اتربيت على المنافسة بين الأهلي والزمالك، هنا نجوم وهناك نجوم وكنا نداعب بعضنا بشكل طبيعي، لكنه لم يكن مثلما يحدث الآن بين جمهوري الأهلي والزمالك".
وتابع: "ما يحدث الآن صعب جداً، ومصر لن تتحول إلى أهلي وزمالك، كل واحد مننا لا بد أن يعلم جيداً معنى كلمة مصر التي تضم المثاقفين والرياضيين والفنانين والحضارة والإسلام والمسيحية".
وأضاف: "ما الذي يحدث الآن بين جمهوري الأهلي والزمالك هل هي منافسة على الدوري أم الكأس! سيظل الأهلي والزمالك أكبر فرقتين في المنطقة".
شوبير يخاطب الجماهير: لازم نبقى إيد واحدة.. ومصر فوق الجميع
ناشد الإعلامي أحمد شوبير عبر برنامجه "ملعب أون" جماهير كرة القدم المصرية بنبذ العنف وأن يكونوا "يد واحدة" من أجل الحفاظ على وحدة المصريين.
وقال شوبير، في برنامجه على قناة أون سبورت: "بإختصار لازم نكون يد واحدة والبلد دي تقف على رجلها بقوة".
ووجه حديثه للجمهور قائلا: "بلدك وأنا بكلمك تستضيف القمة الأوروبية، وأيضاً فيها رئيس الاتحاد الإفريقي".
واختتم: "في صراع حوالينا في المنطقة، هندخل مصر في خناقة في كرة القدم كمان! يخسر من يخسر ويفوز من يفوز لكن تظل مصر دوماً فوق الجميع".