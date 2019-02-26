رياضة | جاريث بيل قنبلة موقوته في ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جاريث بيل قنبلة موقوته في ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أبدى الويلزي جاريث بيل لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني، غضبه الشديد بسبب جلوسه الدائم على دكة بدلاء الفريق.
وكشفت صحيفة "ماركا الاسبانية" عن أسباب غضب لاعب ريال مدريد، مشيرة إلى أن وجوده على دكة الاحتياط هو السبب الرئيسي في غضبه.
ويرى اللاعب الويلزي أن وضعه يجب أن يكون كافيًا ليكون لاعبا أساسيا، لكن لوكاس فاسكيز وفينسيوس هما اللذان يلعبان.
ويريد بيل أن يكون قائد ريال مدريد، لكنه في الوقت الحالي لا يقنع سولاري.
من جهة ثانية، فإن الويلزي منزعج من زملائه في الفريق، خصوصًا من كورتوا ومارسيلو، خاصةً بعد تصريحات الحارس والمدافع في مقابلاتهما الأخيرة.
وكشف الحارس البلجيكي عن أن زملائه في الفريق يطلقون لقب "لاعب الغولف" على بيل، وأنه لم يذهب إلى عشاء الفريق لأنه ينام باكرًا.
وتحدث مارسيلو ممازحًا عن مشكلة بيل في التكلم باللغة الاسبانية.
صدمة لمارسيلو وبيل قبل معركة الكلاسيكو
وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين قد انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1 بين برشلونة والريال على ملعب الكامب نو.
ووجهت صحيفة الماركا الإسبانية صدمة قوية للثنائي جاريث بيل ومارسيلو بعد استبعادهم من التشكيلة المتوقعة للكلاسيكو على حساب فاسكيز وريجيلون على الترتيب.
وكشفت الماركا عن ملامح تشكيلة ريال مدريد لمواجهة برشلونة في الكلاسيكو ، وجاءت كالآتي:-
حراسة المرمى: كيلور نافاس.
خط الدفاع: ريجيلون ، فاران ، كارفاخال ، سيرجيو راموس.
خط الوسط: توني كروس ، كاسيميرو ، مودريتش.
خط الهجوم: بنزيمة ، فينيسيوس جونيور ، لوكاس فاسكيز.