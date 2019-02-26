رياضة | جاريث بيل قنبلة موقوته في ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جاريث بيل قنبلة موقوته في ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أبدى الويلزي جاريث بيل لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني، غضبه الشديد بسبب جلوسه الدائم على دكة بدلاء الفريق.

وكشفت صحيفة "ماركا الاسبانية" عن أسباب غضب لاعب ريال مدريد، مشيرة إلى أن وجوده على دكة الاحتياط هو السبب الرئيسي في غضبه.

ويرى اللاعب الويلزي أن وضعه يجب أن يكون كافيًا ليكون لاعبا أساسيا، لكن لوكاس فاسكيز وفينسيوس هما اللذان يلعبان.

ويريد بيل أن يكون قائد ريال مدريد، لكنه في الوقت الحالي لا يقنع سولاري.

من جهة ثانية، فإن الويلزي منزعج من زملائه في الفريق، خصوصًا من كورتوا ومارسيلو، خاصةً بعد تصريحات الحارس والمدافع في مقابلاتهما الأخيرة.

وكشف الحارس البلجيكي عن أن زملائه في الفريق يطلقون لقب "لاعب الغولف" على بيل، وأنه لم يذهب إلى عشاء الفريق لأنه ينام باكرًا.

وتحدث مارسيلو ممازحًا عن مشكلة بيل في التكلم باللغة الاسبانية.

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