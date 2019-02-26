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رياضة | أزمة في ليفربول قبل مواجهة واتفورد

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كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أزمة في قبل مواجهة واتفورد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية بريطانية عن وجود شكوك حول مشاركة البرازيلي فيرمينيو نجم ليفربول الإنجليزي في اللقاء المقبل أمام واتفورد في الممتاز.

وأفاد موقع ليفربول إيكو الإنجليزي بأن الجهاز الفني للفريق يتجه لعدم المخاطرة بجهود فيرمينيو بعد تعرضه للإصابة أمام مانشستر يونايتد في الدوري.

وأشار الموقع الإنجليزي إلى أن هناك شكوك كبيرة حول إمكانية لحاق فيرمينو بمباراة واتفورد المقبلة على ملعب آنفيلد يوم الأربعاء بسبب الإصابة.

وذكر ليفربول إيكو أن الريدز لا يزال ينتظر نتيجة الكشف الطبي الذي خضع له فيرمينيو في الساعات الماضية لتحديد مدة غيابه عن الفريق.

صدمة لمارسيلو وبيل قبل معركة الكلاسيكو

يستضيف نادي الإسباني غريمه التقليدي مساء يوم الأربعاء المقبل على ملعب سانتياجو برنابيو في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين قد انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1 بين برشلونة والريال على ملعب الكامب نو.

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ووجهت صحيفة الماركا الإسبانية صدمة قوية للثنائي جاريث بيل ومارسيلو بعد استبعادهم من التشكيلة المتوقعة للكلاسيكو على حساب فاسكيز وريجيلون على الترتيب.

وكشفت الماركا عن ملامح تشكيلة ريال مدريد لمواجهة برشلونة في الكلاسيكو ، وجاءت كالآتي:-

حراسة المرمى: كيلور نافاس.

خط الدفاع: ريجيلون ، فاران ، كارفاخال ، سيرجيو راموس.

خط الوسط: توني كروس ، كاسيميرو ، مودريتش.

خط الهجوم: بنزيمة ، فينيسيوس جونيور ، لوكاس فاسكيز.

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