رياضة | أزمة في ليفربول قبل مواجهة واتفورد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أزمة في ليفربول قبل مواجهة واتفورد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية بريطانية عن وجود شكوك حول مشاركة البرازيلي فيرمينيو نجم ليفربول الإنجليزي في اللقاء المقبل أمام واتفورد في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأفاد موقع ليفربول إيكو الإنجليزي بأن الجهاز الفني للفريق يتجه لعدم المخاطرة بجهود فيرمينيو بعد تعرضه للإصابة أمام مانشستر يونايتد في الدوري.

وأشار الموقع الإنجليزي إلى أن هناك شكوك كبيرة حول إمكانية لحاق فيرمينو بمباراة واتفورد المقبلة على ملعب آنفيلد يوم الأربعاء بسبب الإصابة.

وذكر ليفربول إيكو أن الريدز لا يزال ينتظر نتيجة الكشف الطبي الذي خضع له فيرمينيو في الساعات الماضية لتحديد مدة غيابه عن الفريق.

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