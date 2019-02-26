رياضة | "كهربا" يغادر معسكر الزمالك بالإسكندرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "كهربا" يغادر معسكر الزمالك بالإسكندرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

غادر محمود عبد المنعم كهربا لاعب فريق الكرة الأول بنادي الزمالك معسكر فريقه المقام بأحد فنادق "برج العرب" استعدادا لمواجهة مصر للمقاصة في بطولة كأس مصر.

وخرج كهربا من قائمة الفريق لمواجهة المقاصة بعد أن قرر مجلس إدارة نادي الزمالك تحويله للتحقيق وتغريمه ماليا، عقب الفعل المشين ضد الجماهير البيضاء في لقاء بترو أتلتيكو الأنجولي في بطولة الكونفدرالية.

وقام السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق بضم حازم إمام لقائمة الفريق، ليحل بديلا لمحمود كهربا المستبعد عقب مباراة الابيض الاخيرة أمام بترو أتلتيكو الأنجولي.

ويواجه فريق الزمالك نظيره مصر للمقاصة يوم الأربعاء المقبل على ملعب الجيش بمدينة برج العرب، ضمن منافسات دور الثمانية ببطولة كأس مصر.

خاص - جروس يرفض مغادرة كهربا لمعسكر الزمالك كشف مصدر بفريق الزمالك عن استمرار محمود كهربا لاعب الفريق في المعسكر المقام ببرج العرب استعدادا لمباراة المقاصة. وكان الزمالك قد واصل الانتظام في معسكره منذ أمس عقب مواجهة بتروأتليتكو استعدادا لمواجهة المقاصة في دور الـ٨ لكأس مصر الأربعاء المقبل. Advertisements وأكد المصدر أن جروس تمسك باستمرار اللاعب ورفض خروجه من المعسكر على الرغم من قرار رئيس النادي بإيقاف اللاعب وإحالته للتحقيق وتغريمه ٣٠٠ ألف جنيه بسبب ما بدر منه بالبصق على الجماهير التي هاجمته أمس أثناء خروجه من الملعب بعد تغييره أمام بتروأتليتكو. ويسعى جروس لإنهاء الأزمة والتدخل للعفو عن اللاعب والاكتفاء بالعقوبة المالية من أجل الاستفادة الفنية من اللاعب في المباريات المقبلة. محمود علاء يواصل الغياب عن الزمالك أمام المقاصة