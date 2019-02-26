رياضة | مواجهة قوية بين طائرة المنيا وحدائق الأهرام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مواجهة قوية بين طائرة المنيا وحدائق الأهرام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد الفريق الأول للكرة الطائرة بنادي المنيا، لخوض مباراة هامة وقوية عصر اليوم الثلاثاء، على الصالة المغطاة باستاد المنيا، باستقباله لفريق حدائق الأهرام ضمن أولى مباريات الدور الثاني بمنافسات البقاء للمتاز "أ" ، حيث تستمر المنافسات بين الفرق للترتيب من المراكز السابعة عشر حتى الثامنة والعشرين، وتضمن الفرق الستة الأولى ( 17 : 22 ) البقاء بدوري الدرجة الأولى، وتهبط باقي الفرق للممتاز ب .

وقال ابراهيم عبد الحكم المدير الفني للفريق إن منافسات الدور الثاني صعبة وجميع الفرق تُريد ضمان البقاء وتعويض ما فقدته من ناقط خلال الدور الأول، مشيرًا إلى أن الفريق خاض تدريبات قوية خلال الأيام الثلاثة الأخيرة داخل معسكر، وجميع العناصر جاهزة للمنافسة.

وأضاف عبد الحكم عبر المركز الإعلامي للنادي أن الفريق قدم مباريات قوية خلال الدور الأول، ونحتل حاليًا المركز السادس في المنافسات، وسننافس حتى المباراة الأخيرة من أجل البقاء وإسعاد الجماهير.

يذكر أن المنيا يحتل المركز السادس في التصفيات الحالية برصيد 20 نقطة، حصدها من 5 مكاسب و 6 هزائم بنتائج متقاربة، بينما يحتل فريق الحدائق المركز السابع برصيد 15 نقطة، وكانت مباراة الدور الأول قد انتهت بفوز الحدائق ( 3-2 ) .