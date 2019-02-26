رياضة | الدوماني: بيلا يخوض الترقي بدون معسكرات وأؤيد فكرة الإلغاء

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الدوماني: بيلا يخوض الترقي بدون معسكرات وأؤيد فكرة الإلغاء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال عبداللطيف الدومانى المدير الفنى لفريق بيلا أن الفريق استعد جيدا لمباريات الترقى مع الاكتفاء فقط بالتدريبات العادية دون خوض أى معسكرات خارجية نظرا لتوافر الامكانيات للاعداد داخل النادى اللازمة للاستعداد بالاضافة للحالة الفنية والبدنية المتميزة لجميع العناصر .

وأضاف أنه رفض فكرة المعسكر بعدما تم عرضها عليه من قبل مجلس إدارة النادى والذى لم يتوانى فى توفير كافة السبل من أجل تحقيق الهدف المنشود بالصعود وبالفعل هناك مكافات استثنائية وتحفيزية للاعبين ويكفى فقط شعور اللاعبين بتقدير مجلس ادارة النادى ولاتوجد اى مستحقات متأخرة لأى فرد داخل الفريق وهو مايجعلنا امام مسئولية كبيرة على عاتقنا من أجل تحقيق حلم جماهير بيلا الكبيرة .

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وعن انطباعه عن جدول مباريات فريقه أفاد بان القرعة من وجهة نظره ظلمت بيلا لان البداية هى الأهم والقرعة وضعته فى مواجهة صعبة أمام دكرنس صاحبة الخبرات الكبيرة فى بداية المشوار ومن ثم راحة فى الجولة الثانية والخروج لملاقاة الحرية وهو أيضا فريق صاحب خبرات كبيرة بالدرجة ولكن الفريق قادر على تجاوز جميع العقبات باذن الله .

وحول ما أثير ورأيه حول الغاء او تغيير نظام الصعود أفاد بأنه من المنصف إلغاء الترقى وصعود أوائل المجموعات فهل يعقل بعد مشوار طويل بالدورى ومنافسة ساخنة وقوية وخوض الفريق 24 مباراة أن يقام دورى جديد للترقى و 8 مباريات قوية وتحتاج لمصاريف كبيرة ويكفي مثلا ان نضرب مثال للتكلفة فى انتقال الفريق لملاقاة الحرية بمطروح .. أعتقد ان الحل الأمثل هو الغاء الترقى .

فى النهاية أتمنى التوفيق لفريقى وأن يكون الحظ حليفنا من أجل العودة مجددا للقسم الثانى بعد غياب استمر لقرابة 13 عام بعدما نجحت فى قيادة بنى عبيد و الزعفران و دمياط و منية سمنود لنفس الإنجاز سابقا .