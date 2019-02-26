شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يفوز على الزهور في دوري سيدات الطائرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فاز الفريق الأول لسيدات الكرة الطائرة في نادي الأهلي على ضيفه الزهور بنتيجة 3 / صفر في المباراة التي جمعتهما، مساء الاثنين، ضمن منافسات الجولة الـ16 بمسابقة الدوري الممتاز.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الأهلي يفوز على الزهور في دوري سيدات الطائرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.