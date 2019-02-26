شكرا لقرائتكم خبر عن جيرونا يتعادل أمام ريال سوسيداد في الدوري الإسباني والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تعادل فريق جيرونا أمام ضيفه ريال سوسييداد سلبيًا، في المباراة التي جمعتهما، مساء الاثنين، على ملعب مونتيليفي، في ختام الجولة الـ25 للدوري الإسباني.
ارتفع رصيد جيرونا إلى 28 نقطة في المركز الـ15، وسوسيداد إلى النقطة 35 في المركز الثامن.
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