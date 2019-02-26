شكرا لقرائتكم خبر عن مروان الشوربجي إلى الدور الرابع لبطولة العالم للاسكواش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تأهل اللاعب المصري مروان الشوربجي إلى الدور الرابع لبطولة العالم للاسكواش في مدينة شيكاجو الأمريكية خلال الفترة من 23 فبراير إلى 2 مارس المقبل. جاء تأهل «الشوربجي» المصنف الثامن بعد فوزه على الأسترالي ريان كاسكيلى المصنف الرابع عشر بثلاثة أشواط مقابل شوط. جاءت نتيجة الأشواط 11-4 و11-7 و9-11 و11-7 في مباراة استغرقت 57 دقيقة.

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