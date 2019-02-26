شكرا لقرائتكم خبر عن «ظروف خاصة» تبعد الفواز عن اتحاد القدم والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

أعلن رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم قصي الفواز استقالته رسميا من منصبه، لظروف خاصة أمس (الإثنين).

جاء ذلك في اجتماع مجلس إدارة الاتحاد، الذي عقد ظهر أمس في الرياض. وشهد أيضا استقالة تركي الحقيل، ويزيد التويجري من عضوية مجلس الإدارة، لـ«ارتباطاتهما العملية».

ومن المقرر أن يتولى نائب رئيس الاتحاد لؤي السبيعي مهمات الرئيس حتى انعقاد جمعية عمومية لانتخاب رئيس جديد.

وكان الفواز عُين رئيسا للاتحاد بالتزكية مطلع أكتوبر العام الماضي.