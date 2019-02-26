شكرا لقرائتكم خبر عن دوري المدارس.. 47 محافظة تصنع الجيل الجديد والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) تتواصل في 47 محافظة ومدينة منافسات دوري المدارس لكرة القدم الذي تنظمه هيئة تتواصل في 47 محافظة ومدينة منافسات دوري المدارس لكرة القدم الذي تنظمه هيئة الرياضة ، بالتعاون مع وزارة التعليم. ويهدف دوري المدارس إلى تمكين جيل اليوم من صناعة إنجازات لمستقبل رياضة كرة القدم السعودية تتواكب مع رؤية 2030، وذلك من خلال اكتشاف المواهب الكروية في المدارس ورعايتها لتكون نواة للمنتخبات الوطنية. ويشارك في دوري المدارس 118 ألف طالب من مختلف محافظات ومناطق المملكة لطلاب مدارس مراحل الثانوية والمتوسطة والابتدائية، بمشاركة مدارس التعليم الخاص والأجنبي، إذ يتضمن الدوري مرحلتين من منافساته، بدأت الأولى الحالية بالتصفيات الأولية بين جميع المدارس، تليها مرحلة تصفيات دور الـ16 (بطولة النخبة) التي ستقام خلال شهر رمضان المبارك القادم كبطولة مجمعة. وتشهد مرحلة التصفيات الأولية مشاركة 5441 فريقا لكل فئة عمرية موزعة على 1000 مجموعة، يتنافسون فيما مجموعه 6 آلاف مباراة، بحيث يتوج بطل واحد لكل فئة عمرية عن كل منطقة، بينما خصصت المرحلة الثانية (بطولة النخبة) للفئتين العمريتين أقل من 15 سنة وأقل من 18 سنة، وذلك بمجموع 1000 فريق لكل فئة عمرية موزعة على 250 مجموعة، سيتنافسون في 1500 مباراة عن كل فئة عمرية حتى الوصول إلى بطل المنطقة، بحيث يتواجهون في دور الـ16.



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