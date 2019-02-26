شكرا لقرائتكم خبر عن همة الهايكنج تعانق «طويق» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - مسعد العضياني أمل السعيد (الرياض)

عانقت همة السعوديين أعالي جبال طويق في القدية، في مسابقة الهايكنج التي نظمها الاتحاد السعودي للتسلق، بالتعاون مع شركة القدية ونادي مسارات للمغامرة، وبمشاركة أكثر من 100 متسلق ومتسلقة، تقدمهم رئيس الاتحاد الأمير بندر بن خالد بن فهد آل فرحان.

وقطع المشاركون مسافة 25 كيلو مترا سيرا على الأقدام خلال 11 ساعة، بداية من الساعة الـ7 صباحا وحتى الـ4 عصرا من يوم السبت.

وأوضح الأمير بندر بن خالد أن هذه أول فعالية للهايكنج بعد إدراجها ضمن أنشطة الاتحاد السعودي للتسلق والهايكنج، مضيفا أن تركيزهم في الفترة القادمة سينصب على إقامة فعاليات الهايكنج بالداخل نظرا للتضاريس والجبال الشاهقة التي تحتويها المملكة، مبينا أنهم سيحرصون على استقطاب الهايكنج العالميين للمشاركة في مثل هذه التحديات خلال الفترة القادمة، مقدما شكره وتقديره لشركة القدية ونادي مسارات للمغامرة على التنظيم الناجح لهذا التحدي.

ولفت إلى أن هدف الاتحاد هو الترويج لأهمية اللياقة البدنية واعتماد أسلوب حياة أكثر صحة وجودة في أنحاء المملكة كافة، كجزء من برامج تحقيق رؤية المملكة 2030.