شكرا لقرائتكم خبر عن الإماراتيون: تنافس مثير والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

لا يزال توافد عشاق الإبل مستمرا في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته الثالثة المقام في الصياهد الجنوبية شمال شرق الرياض من مختلف دول الخليج، وشهد عرض فئة «20 إنتاج للمجاهيم» حضورا جماهيريا كبيرا ملأ مدرجات ميدان المزاين الذي يتسع لستة آلاف مشجع، واكتظ المدرج بالجماهير الإماراتية الذين حضروا إلى الصياهد على شكل دفعات.

وأوضح الإماراتي محمد بن خليفة، الذي حضر منذ انطلاقة المهرجان في 5 فبراير، أن المهرجان مذهل في جميع فعالياته، مضيفا: «حضرت مهرجان الملك عبدالعزيز السابق وجئت هذا المهرجان برفقة أصدقائي. ولفت نظري أن المهرجان اختلف بشكل كبير عن السابق».

وأشار إلى أنه حضر منافسات عدة لمزاين الإبل، ولكن لم ير كجمال الإبل التي يشاهدها في مهرجان الملك عبدالعزيز، وقال: «ما يميز مسابقة المزاين هو التنافس المثير بين ملاك الإبل الذي يعطي طابعا جميلا في المسابقة، لدرجة أننا نتابع جميع نتائج الفائزين على حساب نادي الإبل في برنامج التواصل الاجتماعي تويتر».