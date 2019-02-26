شكرا لقرائتكم خبر عن هيلة.. أول صوت نسائي يقتحم كابينة التعليق والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أمل السعيد (الرياض)

في سابقة تعد الأولى من نوعها، تشهد فعاليات كرة القدم الخليجية النسائية التي تستضيفها مدينة الدمام في الأول من مارس القادم، مشاركة أول معلقة رياضية سعودية هي الإعلامية هيلة الفراج، في أحدث تجربة تعليق لسيدة سعودية على مباريات كرة القدم.

وستكون أولى تجارب التعليق يوم الجمعة القادم مع انطلاق الفعاليات بالصالة الخضراء في مدينة الدمام، التي يشارك فيها 16 فريقا خليجيا من كل من السعودية والكويت والبحرين وعمان والإمارات، تحمل عنوان «الكرة تجمعنا»، وتضم نحو 200 لاعبة. وتقام الفعاليات تحت مظلة الهيئة العامة للرياضة وبإشراف الاتحاد السعودي للرياضة المجتمعية.

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وكشفت هيلة الفراج، التي تقدم برنامج «وين رايح» الإذاعي، أن الصدفة وحدها قادتها لأن تصبح أول معلقة رياضية سعودية، خصوصا أنها تمتلك خلفية معلوماتية كبيرة عن كرة القدم اكتسبتها من والدها وإخوانها، كما أنها تتميز بصوت قوي يساعدها على التعليق ومتابعة مجريات أحداث المباريات المليئة دائما بالحماسة والقوة.

وجاء اختيار الفراج للتعليق على المباريات من قبل اللجنة المنظمة للمسابقات، بعدما خضعت لتجارب أداء عدة وتدريبات أكسبتها المهارة المطلوبة للتعليق، تحت إشراف عدد من المختصين. وتمنت الفراج أن تتاح لها المشاركة مستقبلا في التعليق على المباريات عبر القنوات التلفزيونية، مطالبة بأن يسمح للمرأة بالتعليق على مباريات الدوري السعودي، لتكتمل السيطرة النسائية على هذه الفعاليات التي أقيمت خصيصا لدعم الرياضة النسائية في المملكة ودول الخليج، إذ يشارك في البطولة بخلاف اللاعبات، مدربات وحكمات أيضا سيدرن اللقاءات، وهو ما يجعلها فعالية استثنائية ذات خصوصية وقيمة.

وأوضحت الفراج لـ«الخليج 365» أنها ستعلق في الفعالية السعودية الخليجية لكرة القدم التي تقام في الخبر لمدة 6 أيام، وسعيدة بهذا السبق والتفرد بأن تكون أول معلقة رياضية نسائية سعودية في المملكة. وأكدت أن دخولها مجال التعليق كونها مذيعة في إحدى القنوات ومقدمة برامج ولها خبرة في هذا المجال، وفي واقع خبرتها وشهرتها اختارتها اللجنة المنظمة لهذه الفعالية لتكون معلقة، وتم اختيارها ضمن مجموعة من السيدات بسبب خامة صوتها.