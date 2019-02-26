شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يرفض تأجيل مباريات الدورى أو الكأس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر مجلس إدارة اتحاد الكرة، توصية إلى لجنة المسابقات بعدم تأجيل أو تعديل أى مباريات لأى فريق فى الفترة المقبلة بسبب ضيق الوقت ورغبة المجلس فى الانتهاء من مسابقة كأس مصر بشكل نهائى قبل أمم أفريقيا لإرسال الفرق المتأهلة إلى "كاف" لإخطاره بالأسماء على أن يتم تأجيل الفريق الفائز بالدورى بعد أمم أفريقيا فى حالة استمرار المنافسة لنهاية أسابيع بطولة الدورى.

يذكر أن اتحاد الكرة رفض مؤخرًا تأجيل مباراة الزمالك والمقاصة فى الكأس رغم طلب الناديين، والمقرر لها غدًا الأربعاء.