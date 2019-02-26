الأندية المرشحة للصعود تتفق مع الأهلى على ضم لاعبين فى الصيف

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دخلت أندية "درجة ثانية" قريبة من الصعود للدورى الممتاز، فى مفاوضات مع الأهلى لتوقيع بروتوكول تعاون للحصول على لاعبين من الفريق الأحمر حال صعودهم. وأجرت أندية الترسانة وأف سى مصر اتصالات مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلى، للاتفاق بشكل مبكر على ضم بعض اللاعبين من فريق شباب الأهلى، لتدعيم صفوف تلك الفرق بالشكل الأمثل حال صعودهم للدورى الممتاز.

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