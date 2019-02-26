شوبير: قد تسمعون أخبارًا سعيدة عن تأجيل مباراة الأهلي وبيراميدز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد يسري مرشد:

قال أحمد شوبير نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم أن جماهير كرة القدم قد تسمع غداً أخباراً سعيدة عن تأجيل مباراتي الأهلي وبيراميدز والزمالك والمقاصة ببطولة كأس مصر.

ونقل شوبير تساؤلاً فى افتتاح احدى فقرات برنامج "ملعب أون" الذى يبث عبر قناة "أون سبورت" قائلاً : "هل يتم تأجيل مباراة الزمالك مع المقاصة والأهلي مع بيراميدز فى كأس مصر إلى أجل غير مسمي؟".

وجاوب "قد تسمعون غداً أخباراً سعيدة".

ونشبت أزمة بين اتحاد كرة القدم المصري والأهلي بسبب إدراج مباراة كأس مصر بين الأحمر وبيراميدز فى الـ 28 من الشهر الجاري بعد تأجيل مباراة الفريقين فى الدوري التى كانت فى نفس الموعد إلى الثامن من أبريل.

Advertisements

واستند الأهلي فى اعتراضه إلى خطاب اتحاد الكرة الذة أرسل للأندية فى السادس من يناير الماضى بتحديد موعد مباريات بطولة الدوري الممتاز بادراج مباراة الدوري مع بيراميدز فى الـ 28 من فبراير دون اعتراض من الطرف الثاني إلا فى نهاية الشهر.

ورد بيراميدز بخطاب مؤكداً أن طلبه بعدم مواجهة الأهلي فى الدوري إلا قبل مواجهة الزمالك يرجع إلى تكافؤ الفرص .

واشتعلت الأزمة بين الأهلي وبيراميدز بعدة بيانات تمسك كل طرف بموقفه وتدخل الزمالك وساند نادي (الأسيوطي سابقاً) فى مطلبه لتجنح البيانات إلى تراشق بين تركي آل الشيخ مالك بيراميدز ومحمد جمال الجارحي عضو مجلس إدارة النادي الأحمر.

وسافر بيراميدز إلى الأسكندرية للانخراط فى معسكر تدريبي مغلق قبل مواجهة الكأس التى حدد لها الخميس القادم باستاد برج العرب فيما منح مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي لاعبيه راحة .

وأكد اتحاد الكرة حتى الساعات الأولي من صباح اليوم، الثلاثاء، على اقامة الباراة فى موعدها بدون حضور جماهيري.