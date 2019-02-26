رسميا.. تشيلسي يعلن حجم عقوبة حارسه كيبا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

قرر نادي تشيلسي تغريم حارسه الإسباني كيبا أريزابالاجا بعدما رفض استبداله في مباراة مانشستر سيتي بنهائي كأس رابطة الأندية المحترفة بإنجلترا، الذي انتهى بتتويج السيتي باللقب بعد فوزه في ركلات الترجيح على ملعب "ويمبلي" مساء الأحد الماضي.

وأعلن تشيلسي عبر موقعه الرسمي في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء فرض عقوبة مالية على كيبا بخصم أسبوع من راتبه، مع التبرع بقيمته لمؤسسة النادي الخيرية.

ونقل النادي تصريحات كيبا (24 عامًا) التي قال فيها: "ارتكبت خطأ كبيرًا، أريد الاعتذار للمدرب، ويلي، زملائي في الفريق، النادي، وللجماهير أيضًا، ومتقبل أي عقاب سيوقعه النادي عليّ".

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وشهدت نهاية الوقت الإضافي واقعة مثيرة للجدل عندما حاول ساري الدفع بحارس المرمى ويلي كاباييرو بديلا للحارس كيبا أريزابالاجا، لكن الأخير رفض الانصياع لقرار المدرب وأكد أنه بحالة جيدة ويرغب في استكمال المباراة.

وسيطرت العصبية على ساري الذي طالب الحارس مرارا بالخروج وترك الفرصة لكاباييرو لكن دون جدوى وكاد ساري يخرج من حيز الملعب إلى غرف تغيير الملابس اعتراضا على تصرف الحارس لكنه ظل في الملعب لمتابعة اللحظات الأخيرة من اللقاء.

يُذكر أن تشيلسي ضم كيبا من أتلتيك بلباو الإسباني قبل انطلاق الموسم الجاري مقابل 71.7 مليون جنيه إسترليني، ليحطم الرقم القياسي كأغلى حارس مرمى في تاريخ كرة القدم للمرة الثانية في غضون شهر تقريبا، بعد انضمام أليسون لليفربول مقابل 66.8 مليون جنيه استرليني، قادمًا من روما الإيطالي.