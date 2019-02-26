جمال الحساني: أنديتنا تعتمد على اللاعبين الأجانب



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أوضح جمال الحساني مدرب رديف بني ياس أن دوري الخليج العربي لم يفرز عدداً وفيراً من صناع اللعب خلال الآونة الأخيرة لسد الفراغ حال غياب عموري، مشيراً إلى أن معظم أندية دورينا تعتمد على استقطاب لاعبين أجانب في هذا المركز والشق الهجومي بشكل عام.

وقال: لم يفلح الدوري حتى الآن في إفراز لاعبين بكفاءة عالية قادرين على اثبات جدارتهم في مركز صناعة اللعب سوى خلفان مبارك وأيضاً علي مبخوت وأحمد خليل في الهجوم، وأندية القمة العين والوحدة وشباب الأهلي والشارقة وأيضاً الظفرة وغيره الكثير يعتمدون على الأجانب في سد خانة هذا المركز، ما أدى إلى ندرة المواهب الهجومية بشكل عام وعدم توفر بديل مستعد للمشاركة عوضاً عن مبخوت وأحمد خليل أو خلفان مبارك وعموري.

وأضاف: نحن كأندية محترفة لابد أن نرسم خططاً واضحة ونضع معايير خاصة في هذا السياق ولدعم هذا المركز ونمنح الفرصة لمواهب جديدة في إثبات جدارتها، فضلاً عن تغيير المفاهيم السابقة التي تفيد باحتفاظ كل ناد بلاعبيه وما يسمى بظاهرة تكديس النجوم، وإطلاق العنان للمواهب بالحصول على فرصتها بالانتقال على سبيل الإعارة إلى أحد الأندية بغض النظر عن مسماه وموقعه في جدول البطولة، الأهم هو الحصول على دقائق لعب أكثر لتظهر تلك المواهب قدراتها للجهاز الفني للمنتخب.

وطالب الحساني إدارات الأندية التعامل بمرونة مع اللاعبين المعارين من قبلها لأندية أخرى، لافتاً إلى أمثلة عديدة للاعبين انتهت فترة إعارتهم ولم توافق الأندية على التجديد لهم على الرغم من بروز بعض منهم وعدم حاجة ناديهم الأصل لهم.

وقال: الأمثلة كثيرة للاعبين انتقلوا إلى أندية على سبيل الإعارة وكانت فترة ناجحة للطرفين، ولكن يتفاجأ الجميع بعدم قبول النادي الآخر تجديد الإعارة رغم أن اللاعب نفسه لا يشارك في مباراة واحدة ضمن التشكيلة الأساسية فلابد من تغيير تلك المفاهيم وتمتع شركات الكرة في الأندية بعقلية كروية مثمرة ومنتجة وإعلاء المصلحة العامة».

وتمنى الحساني تصعيد المواهب التي تبرز ضمن صفوف المنتخب الأولمبي من الفئات الأربع أبناء المواطنات وحملة المراسيم ومواليد الدولة والمقيمين بشكل أكثر فاعلية وتحقيق الاستفادة كما أعلن سابقاً من الاستعانة بهذه المواهب لدعم صفوف منتخباتنا الوطنية.