شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال السعودي يتأهل لنصف نهائي كأس زايد والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تأهل نادي الهلال السعودي إلى نصف نهائي كأس زايد للأندية الأبطال، بعد تعادله سلبياً مساء أمس، مع مضيفه الاتحاد السكندري المصري، في إياب ربع نهائي البطولة.
واستفاد الهلال من فوزه بثلاثة أهداف نظيفة في مباراة الذهاب، عن طريق كارلوس إدواردو، وبافيتيمبي جوميز (هدفين). وفشل لاعبو الفريقين في استغلال كافة الفرص المتاحة، لتنتهي المباراة التي جرت على استاد برج العرب، بالتعادل السلبي.
وانضم الهلال إلى نادي المريخ السوداني، الذي تجاوز مولودية الجزائر، والنجم الساحلي التونسي، الذي تجاوز الرجاء البيضاوي المغربي. ويواجه النجم الساحلي ضيفه المريخ مساء غد، على ملعب سوسة في مباراة الذهاب بينهما، في نصف نهائي البطولة.
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