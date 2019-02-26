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دبا يجدد الثقة في المدرب الخديم

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد جمعة حمدان العبدولي مدير فريق دبا الفجيرة استمرار مدرب الرديف محمد الخديم مدربا للفريق الأول في بطولة دوري الخليج العربي نظراً لمعرفته الجيدة باللاعبين، منوها في الوقت نفسه إلى غياب المغربي إدريس فتوحي محترف الفريق أمام الظفرة في المباراة المهمة التي تجمع الفريقين بالمنطقة الغربية يوم الجمعة المقبل ضمن الجولة ال 17 من دوري الخليج العربي.
وكان دبا الفجيرة تعادل في الجولة الماضية مع الإمارات، وكانت المباراة هي الأولى للمدرب الخديم الذي اعتبر أن التعادل بمثابة الخسارة لفريقه الذي يبحث عن زيادة رصيده من النقاط لتفادي شبح الهبوط.

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