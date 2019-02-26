شكرا لقرائتكم خبر عن دبا يجدد الثقة في المدرب الخديم والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد جمعة حمدان العبدولي مدير فريق دبا الفجيرة استمرار مدرب الرديف محمد الخديم مدربا للفريق الأول في بطولة دوري الخليج العربي نظراً لمعرفته الجيدة باللاعبين، منوها في الوقت نفسه إلى غياب المغربي إدريس فتوحي محترف الفريق أمام الظفرة في المباراة المهمة التي تجمع الفريقين بالمنطقة الغربية يوم الجمعة المقبل ضمن الجولة ال 17 من دوري الخليج العربي.
وكان دبا الفجيرة تعادل في الجولة الماضية مع الإمارات، وكانت المباراة هي الأولى للمدرب الخديم الذي اعتبر أن التعادل بمثابة الخسارة لفريقه الذي يبحث عن زيادة رصيده من النقاط لتفادي شبح الهبوط.
كانت هذه تفاصيل خبر دبا يجدد الثقة في المدرب الخديم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.