إنجاز «سيتي» يتصدر صحف إنجلترا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: ضمياء فالح



كشر مانشستر سيتي حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز عن أنيابه مبكراً هذا الموسم بالحفاظ على لقب كأس الرابطة «كاراباو» على حساب تشيلسي بركلات الترجيح وهو باكورة الألقاب الأربعة التي يسعى لحصدها سيتي هذا الموسم بقيادة الأسباني بيب جوارديولا.

وتفاعلت وسائل الإعلام العالمية مع اللقب الذي أصبح أول لقب يحتفظ به النادي في تاريخه للعام الثاني على التوالي بعد أن فاز بلقب الموسم الماضي على حساب فريق لندن الآخر أرسنال وكتبت ديلي ميل: «سيتي مزق تشيلسي إرباً قبل أسبوعين في الدوري وعاد ليجدد تفوقه عليه في نهائي الكأس وكأن غضب تشيلسي من السداسية في الدوري لم يصل لمستوى القدرة على الثأر من غريمه. حاول تشيلسي تكبيل أجويرو الذي سجل هاتريك في شباكه في المواجهة الأخيرة ونجح فعلا لكن الأرجنتيني عاد ليسجل ركلته من تحت ساقي الحارس كيبا».

وتابعت الصحيفة تقريرها: «أصبح الكابتن البلجيكي فنسنت كومباني الأكثر نجاحا في تاريخ مسابقة كأس الرابطة (4 ألقاب) ولفت الحارس كيبا الأنظار عندما رفض الخروج من الملعب عندما أراد ساري مدرب تشيلسي إخراجه وإقحام الأرجنتيني كابايرو مكانه، لكن الحارس الإسباني رفض وأثار غضب مدربه. وسلطت الصحافة البريطانية الضوء على إحصائيات النهائي التي مالت كفتها طبعا صوب مانشستر سيتي وكتبت: «الإحصائيات المذهلة تتواصل لهذا الفريق المذهل ولا شك أن ليفربول سينظر بعين الريبة لمنافسه على لقب هذا الموسم بعد حصد سيتي اللقب السادس في كأس الرابطة وبات على بعد لقبين من الرقم القياسي المسجل باسم ليفربول (8 كؤوس).

وانتهت المواجهة بإضافة جوارديولا لقب جديد لمسيرته وسلطت الصحافة الضوء على عبقرية مدرب برشلونة السابق وتلميذ كرويف وكتبت: جوارديولا عبقري وخبير تكتيك يتفوق على جميع المدربين وهو بلا شك يحرص على تزيين صدره بالميداليات .

جوارديولا لم يكن مخطئاً، فاز بلقب دوري ولقبي كأس رابطة ولقب الدرع الخيرية أو ما يطلق عليه السوبر الإنجليزي. في يوم الأحد رفع جوارديولا لقبه ال 26 في ال 11 عاماً من مسيرته كمدرب ولا شك أن الأسبانيين في إدارة سيتي المدير الرياضي سوريانو والمدير التنفيذي بيجرشتين اللذين عملا مع جوارديولا في برشلونة نجحا في كسب ماكينة الانتصارات عندما أقنعا جوارديولا بخلافة بيلجريني وعلق بعد الفوز بكأس الرابطة على حساب البلوز ممازحاً: «يجب علي أن أقول أن اللقب يعني الكثير للشركة الراعية للبطولة». جوارديولا لا يحب التفريط في أي لقب حتى لو كان كأس رابطة خصوصا وأنه جاء في وقت تشتد فيه المنافسة مع ليفربول على لقب الدوري وتشتد المنافسة أيضا في مسابقة دوري أبطال أوروبا وعلق المدرب: «إنجلترا هي البلد الوحيد الذي تفوز فيه بلقب في فبراير، حصدنا لقب الدرع الخيرية أيضا مطلع الموسم، الفوز في النهائي كان مهماً من أجل حماس المباراة المقبلة لكن مسابقة كأس الرابطة صعبة ومتطلبة، ضغطنا على اللاعبين كثيراً وملاعب الأندية المنافسة يرثى لها ناهيك عن الطقس وكرة البطولة، سنعاني أكثر في المسابقات المقبلة، كأس الاتحاد والدوري ودوري الأبطال، أنا سعيد ومرهق لكن سعيد. علينا أن نرتاح قليلا ونستعد لمباراة يوم الأربعاء أمام ويستهام».

وكتبت ديل ميل: الإرهاق والتعب نتيجة طبيعية بعد 120 دقيقة لعب لكن اليقين بأن جوارديولا مدرب متعطش دائماً للألقاب واضح، الجميع شاهده وهو ينظر بقلق لقدميه ليتفادى النظر إلى الملعب عندما كان رحيم سترلينج يسدد ركلة الحسم.

حارس سيتي الاحتياطي أرو موريتش الذي حافظ على نظافة شباك الفريق 4 مباريات في الطريق إلى نهائي المسابقة أمام البلوز راقب من الدكة فوز الفريق بعدما فضل المدرب استخدام إيدرسون حارس الفريق الأول.

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جمهور سيتي يشكر اليونايتد

حمل مشجعو مانشستر سيتي في مدرجات ملعب ويمبلي لافتة كتب عليها «نشكرك مان يو» وذلك في إشارة للخدمة التي قدمها فريق المدرب سلولسكيار بإجبار ليفربول على التعادل من دون أهداف ليكون الفارق بين سيتي والمتصدر ليفربول نقطة واحدة في السباق على لقب الدوري الممتاز هذا الموسم.



