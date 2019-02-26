شكرا لقرائتكم خبر عن 3 مباريات في دوري السلة والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تقام اليوم ثلاث مباريات ضمن منافسات المرحلة الثالثة لفرق المستوى الثالث في دوري رجال السلة، وذلك لتحديد المراكز من الخامس وحتى العاشر، حيث يلتقي البطائح بملعبه مع العين في السابعة مساء، وفي نفس التوقيت يستضيف الجزيرة فريق الظفرة، ويلتقي الوحدة مع بني ياس في العاصمة أبوظبي.
تقام المنافسات بنظام الدوري من دور واحد، بإقامة جولتين أسبوعياً حتى يوم الختام الموافق 21 مارس/آذار المقبل، وفي ختامه يتم تحديد المراكز من الخامس وحتى العاشر في مسابقة الدوري لموسم 2018 / 2019.
وكانت المرحلة التمهيدية للمسابقة ضمت 10 فرق أسفرت عن تصدر النصر، تلاه شباب الأهلي، ثم الشارقة والوصل والبطائح وبني ياس والظفرة والجزيرة والوحدة والعين على التوالي، وبختامها خاضت الفرق منافسات دور ربع النهائي الذي أسفرت نتائجه عن تأهل النصر والشارقة وشباب الأهلي والوصل إلى الدور نصف النهائي.
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