«سيف الصدارة»: الدوري في علم الغيب واللقب مازال بعيداً

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حوار:عصام هجو

يشكل سيف راشد قيمة كبيرة في هجوم فريق الشارقة، وأسهم بشكل كبير في تصدر فريقه ترتيب أندية دوري الخليج العربي ب 40 نقطة، ويعتبر جمهور الشارقة اللاعب الذي يلقبه ب«سيف الصدارة»، أيقونة الفريق من خلال ما يقدمه من مستويات مميزة، إضافة إلى حرصه على بذل أقصى الجهود لإسعاد جماهير «الملك». ولن ينسى جمهور الشارقة دموع سيف راشد، بعد هدف التعادل الملغي في مباراة النصر في الدوري، ولن ينسى له الجمهور انطلاقاته ومراوغاته وفنياته العالية التي ظل يقدمها طوال عهده في صفوف الشارقة، على مستوى مسيرته في المراحل السنية، والفريق الرديف، والفريق الأول.

فقد ظل اللاعب محل حب وإشادة وتقدير الجمهور والمدربين والإداريين؛ لما يتمتع به من أخلاق عالية ومستوى فني عالٍ ومميز أيضاً. وحرص «الخليج الرياضي» على الحديث مع سيف راشد، عقب نهاية مباراة الشارقة وشباب الأهلي، وتحدث اللاعب عن مسيرته مع النادي، وعن الفريق بشكل عام في الموسم الحالي، وعن العديد من المحاور تطالعونها في المساحة التالية:

* كيف ترى المنافسة على لقب الدوري بعد الفوز على شباب الأهلي دبي، وهل اقترب الشارقة أكثر من الحصول على البطولة؟

صحيح أننا كسبنا ثلاث نقاط غالية أمام منافس قوي هو شباب الأهلي، ولكن ذلك لا يعني أننا توجنا باللقب أو بات الأمر قاب قوسين أو أدني منا، لا.. لم يتغير شيء، الدوري مازال طويلاً ونصف نقاط المنافسة في الملعب، وتنتظرنا مهمة صعبة في المباريات المقبلة. نحن كلاعبين سعداء بالفوز ذهاباً وإياباً على شباب الأهلي كفريق قوي ومميز ومنافس، إضافة إلى أننا أوقفنا انتصارات أحد المنافسين وهذا أمر جيد بالنسبة لنا.

* ولكن الفوز على المنافسين المباشرين للشارقة يؤكد أن الفريق في الطريق إلى نيل اللقب، ما رأيك؟

أنا أختلف مع آراء كثيرين يرون أن الفوز على الكبار في الدوري مهم ويقربنا من اللقب. نعم الفوز مهم بالتأكيد، ولكن علينا الحذر من الفرق التي تلينا في الترتيب؛ أي الأندية الواقعة أسفل أندية الوسط في قائمة الترتيب، ولا أريد أن أحدد اسم نادٍ بعينه، ولكن كل مباراة في الدوري ستكون أصعب من سابقتها، وبلا شك مباراتنا مع الفجيرة ستكون أصعب من مباراتنا مع شباب الأهلي، وشباب الأهلي كانت أصعب من النصر، ومباراة الجزيرة ستكون أصعب من مباراتنا مع الفجيرة، وهكذا تسير الأمور في الدوري. نحن نتعامل مع كل مباراة بظروفها، وكل مباراة لدينا أهم من سابقتها. وبعد الفوز على شباب الأهلي نسينا الاحتفالية في الملعب، وبدأنا التفكير في مباراتنا المقبلة مع الفجيرة، ويجب أن نكون جاهزين من كل النواحي، ونتعامل بأعلى درجات التركيز.

* شباب الأهلي كان الأكثر استحواذاً وخطورة، فماهي العوامل التي قادتكم إلى الفوز على الرغم من أفضلية المنافس؟

المدرب عبد العزيز العنبري وضع التكتيك المناسب لمباراة شباب الأهلي، ونحن كلاعبين ركزنا على اللعب بقوة وكنا نتراجع ونتقدم حسب توجيهات المدرب، وبالفعل نجحنا في تطبيق خطة المدرب وحققنا الهدف وتفوقنا على شباب الأهلي بالمرتدات السريعة، وأهم شيء أننا تقدمنا بهدف السبق، وعززنا الفوز بالهدف الثاني.

* هناك حديث عن أن الشارقة لن يستطيع المحافظة على الصدارة، كما أن البعض يرى أن الفريق محظوظ ليس أكثر، كيف ترد؟

لا يهمنا كلام الناس؛ بل يهمنا فريقنا وعملنا ونركز في الملعب ولا ندع أي مجال للتأثر بحديث الناس؛ لأننا لا نتوقف عنده أبداً، مع احترامنا لكل الآراء، ولكن نحن فريق صاحب شخصية ويقودنا مدرب كفء وقدير، وثقتنا بأنفسنا كبيرة، وإذا نظرنا إلى مسيرة الشارقة في المنافسة سنجد أن الفريق حقق نتائج جيدة في ظروف صعبة. لقد فزنا على كل الفرق القوية بفضل مجهود وتضحيات اللاعبين وتكتيك وقيادة الجهاز الفني، والعمل والمتابعة الإدارية والدعم الجماهيري الكبير. نتمنى أن يتواصل معنا الحظ، ونكون محظوظين بصورة أكبر في المرحلة القادمة؛ لأنها من أصعب وأخطر المراحل وعلينا أن نكون أكثر تركيزاً.

* أنتم كلاعبين هل تشعرون بأنكم أصبحتم قريبين من تحقيق البطولة، حسب ما يتردد في وسائل الإعلام؟

بالطبع لا. فالدوري لم ينتهِ بعد، فكيف نفكر في البطولة ولدينا 40 نقطة، وفي الملعب 30 نقطة؛ أي أن لدينا 10 مباريات متبقية، كما أن الفرق بيننا وبين أقرب المنافسين 5 نقاط فقط؟، لكن لا أعتقد أن التنافس على البطولة سيظل قائماً حتى آخر مباراة في الدوري، وكل ما أستطيع قوله، هو أننا قادرون على المحافظة على الصدارة ومواصلة الانتصارات، وسنبذل أقصى الجهود لإسعاد جماهيرنا. أما الحديث عن البطولة فهو بالحسابات والأرقام في علم الغيب.

* سيف راشد لاعب مواطن ولكن الجمهور ينظر لك كمحترف خامس في الشارقة؛ نظراً لتطور مستواك وتألقك المتواصل، ما رأيك؟

بالعكس، هناك لاعبون مميزون أكثر مني في الفريق، ويبذلون أقصى الجهود وكلنا يد واحدة وفريق واحد وهدفنا واحد، وهو إسعاد جمهورنا، وإدارة النادي. وعن نفسي أعتقد أنني أكملت 5 سنوات مع الفريق أنا وبقية زملائي، وجاء الوقت الذي يجب أن نفرض فيه شخصيتنا في الملعب، وذلك بفضل توفيق الله عز وجل، وبفضل توجيهات المدرب عبد العزيز العنبري.

توقف إيجابي

Advertisements

قال سيف راشد: إن فترة التوقف خلال بطولة كأس آسيا التي أقيمت في الدولة مؤخرا كانت مفيدة وإيجابية للفريق، واستطاع أن يرتب فيها أوراقه قبل خوض مباريات الدورة الثانية من البطولة ورأى أن فترة التوقف الثانية ستكون إيجابية بالنسبة لفريق الشارقة.

وقال: ليس كل توقف للدوري له تأثير سلبي في الفريق واللاعبين، هذا غير صحيح تماما، فالتوقف مفيد ويمنح اللاعبين فرصة لالتقاط الأنفاس كما يفيد الجهاز الفني في إعداد الفريق مجددا للمرحلة المقبلة.

وأضاف: الجهاز الفني بقيادة المدرب عبد العزيز العنبري قادر على وضع الخطة الإعدادية المثالية لإعداد وتحضير الفريق بصورة جيدة كما حدث في فترة التوقف الأولى بين الدورين الأول والثاني، واعتقد أن الفترة المقبلة لن تكون سهلة بالنسبة لنا، سنلعب مباراة نصف نهائي الكأس وهذا أمر جيد، ولكن الآن نفكر فقط في مباراة الفجيرة الجمعة المقبل.

نادٍ جماهيري

أوضح سيف راشد أن فريق الشارقة فريق كبير ونادٍ جماهيري ولديه قاعدة جماهيرية كبيرة وصاحب بطولات وإرث وتاريخ رياضي حافل بالإنجازات وقال إنه يترتب عليهم كلاعبين ألا يفرطوا في أي مباراة وأن يواصلوا في سكة الانتصارات مبيناً أن تحقيق مزيد من الانتصارات يمنحهم دافعاً كبيراً لتقديم الأفضل في المباريات المقبلة.

وتقدم سيف راشد بالشكر لجمهور الشارقة الوفي وقال: ننتظر المزيد من الدعم الجماهيري في المباريات المقبلة، عن نفسي أتمنى أن أكون عند حسن ظن الجمهور ووسائل الإعلام دائماً.