ستورمز يقترب من حسم لقب هوكي الجليد

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: أحمد السيد



قطع ستورمز أبوظبي شوطاً كبيراً نحو حسم لقب دوري الإمارات لهوكي الجليد، بعدما فاز على مالتي كاملز بسبعة أهداف مقابل أربعة، في مرحلة الذهاب للمباراة النهائية التي جمعت بينهما أمس الأول على صالة التزلج بمدينة زايد الرياضية في أبوظبي.

وشهدت المباراة تنافساً شديداً بين الفريقين، خاصة في ظل الإثارة التي سادت مع بدايتها بإحداث كاملز المفاجأة وإنهاء الشوط الأول متقدماً بهدفين مقابل هدف، واستعاد ستورمز توازنه في الحصة الثانية، لينجح في تعديل النتيجة وينتهي الشوط بالتعادل بثلاثة أهداف لمثلها، قبل أن يدخل الفريقان شوط الحسم الثالث برغبة اقتناص فوز مهم يرجح كفة أي منهما قبل مباراة الإياب، ونجح ستورمز بفضل خبرة لاعبيه وعناصره التي تدعم صفوف المنتخب الوطني في حسم الفوز لمصلحته بنتيجة 7-4، وتألق قائد ستورمز جمعة الظاهري بصورة لافتة في المباراة، وتكفل بتسجيل هدفين مهمين من بين السباعية التي بصم عليها لاعبو فريقه.

ويلتقي الفريقان مساء اليوم على نفس الملعب في مباراة الإياب التي من المحتمل أن تشهد تأكيد تفوق ستورمز بتحقيق النصر، أو محافظة مالتي كاملز على حظوظه في الظفر باللقب، حيث يتحتم عليه تحقيق الفوز حتى يتسنى له لعب مباراة فاصلة، والتي ستقام يوم غد حال تعادل الفريقين في مجموع نتيجة مباراتي الذهاب والإياب. شهد المباراة أمس الأول هامل القبيسي نائب رئيس اتحاد الإمارات للرياضات الجليدية الذي أعطى إشارة بدء المباراة، وذلك برمي قرص الهوكي في أرضية الملعب، بحضور الدكتور أحمد مبارك المزروعي رئيس الاتحاد، كما أعد الاتحاد العديد من الفقرات المشوقة التي تخللت فترتي الاستراحة بين الأشواط الثلاثة، من خلال العديد من العروض الترفيهية التي استمتعت بها الجماهير الحاضرة، وتضمنت عرض كأس البطولة التي سيتسلمها البطل، فضلاً عن ارتداء بعض فناني العرض لزي الأندية الأربعة التي تأهلت إلى المرحلة النهائية من منافسات الدوري، وهي ستورمز وكاملز وذيبز العين وفيبرز دبي.