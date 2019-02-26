شرطة دبي تحصد درع التفوق العام في الرماية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - برعاية كريمة من الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، شهد اللواء سالم مبارك الشامسي، الوكيل المساعد للموارد والخدمات المساندة بوزارة الداخلية، بحضور اللواء سيف الزري الشامسي، قائد عام شرطة الشارقة، أمس، بميادين معسكر الخضيرة في الشارقة، اليوم الختامي لبطولة الشرطة السنوية للرماية في دورتها ال37، التي نظمها اتحاد الشرطة الرياضي بوزارة الداخلية، واستضافتها القيادة العامة لشرطة الشارقة.

وتعد البطولة التي انطلقت في ال17 من الشهر الجاري، واستمرت 9 أيام، من أكبر بطولات اتحاد الشرطة الرياضي، من حيث حجم مشاركة القيادات والإدارات، وعدد الرماة.

وقد ضمت النسخة ال37 للبطولة هذا العام، نخبة من الرماة من عناصر الشرطة، والشرطة النسائية من مختلف الرتب، إلى جانب مشاركة الأشقاء من السعودية والكويت والبحرين، الذين كان لحضورهم ومشاركتهم أبلغ الأثر في التعبير عن وحدة المؤسسات الأمنية والشرطية، على مستوى مجلس التعاون الخليجي.

وبدأت وقائع الاحتفال بوصول راعي الحفل، حيث كان في استقباله اللواء سيف الزري الشامسي، قائد عام شرطة الشارقة، وعدد من قيادات الشرطة، وكبار ضباط وزارة الداخلية، ورؤساء الوفود المشاركة في البطولة.

وتخلل الحفل عرض عسكري على إيقاع الموسيقى العسكرية، قدمه عدد من أفراد أكاديمية العلوم الشرطية في الشارقة، ثم أعلن عريف الحفل بدء مباريات الأدوار النهائية للفرق المشاركة في البطولة.

وشارك في البطولة 11 فريقاً من مختلف القيادات بوزارة الداخلية، إضافة إلى مشاركة الأشقاء في أجهزة الشرطة بدول مجلس التعاون الخليجي، المتمثلة في السعودية، والكويت، والبحرين.

واحتوت البطولة على مسابقات عدة، منها مسابقة الرماية بالبندقية، ومسابقة الرماية بالمسدس للرجال، والسيدات، ومسابقة الرماية التكتيكية للضباط، والسيدات، والرجال، ومسابقة إسقاط الصحون.

وأسفرت النتائج في مسابقة إسقاط الصحون عن فوز القيادة العامة لشرطة دبي بالمركز الأول، تلتها القيادة العامة لشرطة عجمان، وجاءت القيادة العامة لشرطة أبوظبي في المركز الثالث، فيما حصل على درع التفوق العام للرماية، فريق القيادة العامة لشرطة دبي.

وفي ختام الحفل كرّم اللواء سالم الشامسي، العميد خليفة المري، رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة وحكام البطولة، كما كرم العقيد سلطان الودعاني رئيس اتحاد قوى الأمن الداخلي السعودي، والعقيد خالد عبد العزيز الخياط، رئيس اتحاد الشرطة الرياضي البحريني.

كما كرم الفرق الفائزة بالمراكز الثلاثة الأولى ، وفريق القيادة العامة لشرطة دبي الحاصل على درع التفوق العام بمجموع 154نقطة كما وجه الشكر لكل من أسهم في إنجاح هذه البطولة.

وقدم اللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة، هدية تذكارية لكل من اللواء سالم الشامسي الوكيل المساعد للموارد والخدمات المساندة بوزارة الداخلية، واتحاد الشرطة الرياضي، والأشقاء من دول مجلس التعاون الخليجي.

وتسلم اللواء سيف الزري الشامسي، قائد عام شرطة الشارقة، هدية تذكارية من اتحاد الشرطة الرياضي، كما تسلم راعي الحفل بعدها هدية تذكارية من اتحاد الشرطة الرياضي بوزارة الداخلية.