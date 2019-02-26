شكرا لقرائتكم خبر عن وليد عبيد مدرباً لحتا والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عينت إدارة نادي حتا وليد عبيد مدرباً للفريق الأول للكرة بالنادي خلفاً للصربي نيناد. وسيقود عبيد الفريق في مباراة العروبة المقبلة بالجولة العاشرة لدوري الأولى وسبق لوليد عبيد قيادة حتا للصعود لدوري الخليج العربي. وبتعيين عبيد مدرباً ل«الإعصار» تكون سبعة من فرق الأولى استبدلت مدربيها ولم يطل التغيير ثلاثة مدربين فقط هم محمد سعيد الطنيجي مدرب الذيد وبوفود مدرب مسافي والبلوشي مدرب الحمرية.

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