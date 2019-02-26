عبدالله الشرقي يشارك في مبادرة «نمشي معاً» بالفجيرة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - برعاية سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، انطلقت أمس مبادرة «نمشي معاً» في ممشى جامع الشيخ زايد بالفجيرة بحضور الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي رئيس اتحاد الإمارات لبناء الأجسام والقوة البدنية، ومنى عجيف الزعابي الوكيل المساعد لقطاع الخدمات المساندة في وزارة تنمية المجتمع وذلك تمهيداً للألعاب العالمية للأولمبياد الخاص التي تستضيفها أبوظبي خلال شهر مارس المقبل.

وشهدت المبادرة التي نظمتها لجنة «الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص - أبوظبي 2019» بالتعاون مع وزارة تنمية المجتمع واللجنة المحلية المنظمة للأولمبياد الخاص وبرنامج المدن المضيفة في إمارة الفجيرة حضوراً لافتاً ومشاركة واسعة من مختلف المؤسسات والدوائر الحكومية والخاصة والمدارس والجامعات ومديري الدوائر والمؤسسات والشخصيات الرياضية والاجتماعية المؤثرة وذلك بهدف دعم أصحاب الهمم وترسيخ قيم المشاركة المجتمعية بين جميع أفراد المجتمع وتعزيز قدراتهم ليكونوا جزءاً فاعلاً من مسيرة التنمية الشاملة بالدولة.

وتعتبر مبادرة «نمشي معاً» إحدى المبادرات الداعمة لاستضافة دولة الإمارات للأولمبياد الخاص في أكبر حدث رياضي وإنساني على مستوى العالم يشارك فيه 7500 لاعب ورياضي يمثلون أكثر من 190 دولة حول العالم في تأكيد راسخ على حرص القيادة الرشيدة على دعم فئة أصحاب الهمم ودمجهم بين جميع فئات المجتمع في بادرة نوعية على مستوى العالم.