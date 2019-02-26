بدء محاكمة رئيس برشلونة السابق روسيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بدأت في مدريد أمس محاكمة ساندرو روسيل، الرئيس السابق لنادي برشلونة الإسباني لكرة القدم، بتهمة تبييض الأموال، وسط مطالبة بسجنه 11 عاماً وتغريمه 59 مليون يورو.

ووجه الاتهام إلى روسيل وزوجته وأربعة أشخاص آخرين بتبييض أموال على نطاق واسع، في مبلغ يقدر على الأقل ب19,9 مليون يورو منذ عام 2006.

وترتبط هذه الأموال بحقوق بث تلفزيوني ورعاية في البرازيل. ويتهم الادعاء روسيل وزوجته بإخفاء أموال بطريقة غير مشروعة حصلا عليها من الرئيس السابق للاتحاد البرازيلي لكرة القدم ريكاردو تيكسييرا. وسبق لروسيل الموقوف احتياطياً منذ مايو 2017، أن عاش وعمل في البرازيل حيث نسج الكثير من العلاقات في عالم الأعمال.

وتتركز القضية على عقد وقعه تيكسييرا مع شركة مقرها في جزر كايمن، يتعلق بحقوق البث ل24 مباراة للمنتخب البرازيلي، وسط تقارير تشير إلى أن حصة روسيل وزوجته من هذه الصفقة بلغت 15 مليون يورو. وبحسب الادعاء، حصل روسيل وزوجته على 6,6 مليون يورو، إضافة إلى 8,4 مليون كانت مخصصة لتكسييرا المتهم من قبل وزارة العدل الأمريكية ضمن تحقيقاتها في فضائح الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).