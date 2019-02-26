تين كات: باتنا تمرد على الفريق وأدعم قرار الإدارة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: محمد مصطفى

أوضح الهولندي تين كات المدير الفني لفريق الوحدة أنه يتفق تماماً مع إدارة النادي في القرار الذي اتخذته بابعاد المحترف المغربي مراد باتنا، من القائمة المشاركة في بطولة دوري أبطال آسيا، وذلك عطفاً على ادعاء اللاعب الإصابة ورفضه المشاركة في مباراة دبا الفجيرة في الجولة قبل الماضية من بطولة دوري الخليج العربي.

جاء ذلك في المؤتمر الصحفي لمباراة الوحدة وبني ياس التي تقام غداً ضن الجولة 17 من دوري الخليج العربي، وأشار تين كات إلى أن اللاعب وضع نفسه في هذا المأزق الكبير وإدارة النادي اتخذت قرار استبعاده من القائمة الآسيوية.

وكشف تين كات أن مراد باتنا بدأ التمرد على الفريق في معسكر البحرين الخارجي الذي أقامه الوحدة خلال فترة توقف الدوري في شهر يناير الماضي وقال: رفض اللاعب الانصياع لقرارات الجهاز الفني واللعب في المباريات الودية بحجة معاناته من الإصابة وأنه لا يملك الحماس من أجل اللعب، وتكرر الأمر في مباراة دبا بالجولة الخامسة عشرة لدوري الخليج العربي، وتأكد الجميع من أن اللاعب لا يريد اللعب، لذلك كان قرار الاستبعاد من المباراة، وتطور الأمر في مباراة الوصل الأخيرة ورفض اللاعب أيضا اللعب كبديل.

وأضاف: باتنا من اللاعبين الاجانب المميزين في الدولة وطلبت التعاقد معه وأنا مدرب للجزيرة لأني كنت أعرف إمكانياته جيدا وهو يلعب لفريق الإمارات، لكنه بكل أسف لم يكن على قدر المسؤولية، وهناك مبدأ مهم عندي هو أن اللاعب الذي لا يعطي بحماس كبير لن يكون له مكان بالفريق.

وعن المباراة التي تجمع الوحدة وبني ياس قال: المنافس فريق قوي استطاع الفوز على الجزيرة ومن قبله الوحدة في الدوري، يجب علينا مواجهته بكل ما نملك من حماس وجهد من أجل تحقيق الفوز، حتى نحتل المركز الخامس في جدول الترتيب.

وأوضح تين كات أن الوحدة سيكون مكتمل الصفوف باستثناء وجود شكوك حول مشاركة لاعب الوسط سلطان الغافري.

وعلى جانب آخر قيدت إدارة شركة الوحدة اللاعب يحيى الغساني ليكون الأجنبي الرابع في قائمة الفريق المشاركة في بطولة دوري ابطال آسيا، بدلاً عن المحترف المغربي مراد باتنا.