جافيريا يهدي الإمارات لقب المرحلة الثانية للطواف

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: محمد مصطفى

توج الكولومبي فيرناندو جافيريا دراج فريق الإمارات للدراجات، بلقب المرحلة الثانية من طواف الإمارات الدولي 2019، التي أقيمت أمس من جزيرة ياس، ومر بمعظم المعالم السياحية في العاصمة أبوظبي وصولاً إلى منطقة كاسر الأمواج بطول 184 كلم.

وأهدى جافيريا الإمارات لقب المرحلة الثانية «مرحلة الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص»، بعد أن قطع مسافة السباق البالغة 184 كلم في

4 ساعات و36 دقيقة و32 ثانية، ليحصد انتصاراً غالياً للفريق الذي يحمل اسم الإمارات في الطواف الدولي ويؤكد طموحات الفريق في المنافسة على لقب النسخة الأولى.

وتوج حميد الشمري نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة، الرئيس التنفيذي للشؤون المؤسسية والموارد البشرية في مبادلة، والدكتور يوسف الحمادي الرئيس التنفيذي للذكاء الاصطناعي في الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص، جافيريا بلقب المرحلة الثانية.

وحقق الإيطالي المخضرم إيليا فيفياني دراج وقائد فريق كويك ستيب، المركز الثاني فيما حل الأسترالي كاليب إيوان دراج فريق لوتو سودال.

وتصدر جافيريا، الترتيب العام للطواف من حيث النقاط بعدما فاز بالمرحلة الثانية وحصد 20 نقطة، لينال القميص الأخضر برعاية أدنوك والمخصص لمتصدر الطواف بالنقاط، بفارق 4 نقاط عن فيفياني الثاني في ترتيب النقاط، وثالثاً جاء الروسي ستيبان كوريانوف دراج فريق جازبروم برصيد 13 نقطة.

وحافظ السلوفيني بريموس روجليتش على القميص الأحمر برعاية طيران الإمارات والمخصص لمتصدر الطواف على الرغم من حلوله في المركز ال38 في المرحلة الثانية، أمس، إذ كان قد حقق زمناً جيداً مع فريقه جامبو فيزما، في المرحلة الأولى بجزيرة الحديريات خلال خوض سباق ضد الساعة، وتوج روجليتش بالقميص سعيد خليفة بن سليمان مدير أول طيران الإمارات في أبوظبي والعين، وسعيد عيسى الخييلي مدير عام المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة، وفي المركز الثاني لمتصدر ترتيب الطواف بالزمن، جاء زميله في الفريق الهولندي جوس فان إيمدن، وثالثاً البلجيكي لورانس دي بلوس..

كما حافظ البلجيكي لورانس دي بلوس، دراج فريق جامبو فيزما، على القميص الأبيض برعاية النخيل، المخصص لأفضل دراج شاب تحت 25 عاماً وذلك للمرحلة الثانية على التوالي، وتوج البلجيكي كل من محمد القاسم المدير الإداري في نخيل، وعارف حمد العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي نائب رئيس اللجنة العليا المنظمة لطواف الإمارات، بينما ذهب القميص الأسود المخصص لمتصدر مرحلة السرعة المتوسطة للروسي استيبان كوريانوف دراج فريق جازبروم.

وينتقل الطواف اليوم إلى مدينة العين؛ حيث تنطلق المرحلة الثالثة التي يطلق عليها «دائرة التنقل» من جامعة الإمارات إلى قمة جبل حفيت بطول 179 كيلومتراً وهي من المراحل التي تحتاج إلى قدرات خاصة من الدراجين.

وبدا فيرناندو جافيريا، سعيداً بالتتويج بلقب المرحلة الثانية من طواف الإمارات الدولي، وأكد أن الفوز في غاية الأهمية بالنسبة له وللفريق خاصة، وأن الفريق يمثل دولة الإمارات ويخوض السباق على أرضه وهو ما يمنح الفريق ثقة كبيرة ودفعة معنوية من أجل المنافسة على اللقب.

وعن السباق، قال: «كان صعباً للغاية لأن هناك الكثير من الدراجين الأقوياء، لكن زملائي في الفريق قاموا بعمل أكثر من رائع، لاسيما عندما واجهنا رياحاً عكسية، وقد حصلت على فرصة مثالية من زميلي الكسندر كريستوف الذي قدم أداءً جيداً وكان له دور كبير في تحقيقي للفوز».

اليبهوني: فريق الإمارات قادر على تحقيق الطموحات

أعرب مطر سهيل اليبهوني رئيس مجلس إدارة فريق الإمارات للدراجات الهوائية للمحترفين، عن سعادته بفوز فريق الإمارات بالمرحلة الثانية من طواف الإمارات، وقال: «مبروك للإمارات بفوز الفريق والكولمبي فرناندو جافريا، وهذا الانتصار الذي تحقق أمس سيكون حافزاً قوياً للفريق في المراحل الخمس المتبقية في الطواف».

وأكد اليبهوني أن طواف الإمارات حلم تحقق بفضل توجيهات القيادة الرشيدة، ليجوب الإمارات السبع، مشيراً إلى أن النسخة الأولى من الحدث العالمي توفر لها كل عوامل النجاح بمشاركة أفضل الدراجين في العالم.

وأشار اليبهوني إلى أن فريق الإمارات للدراجات يمثل الدولة وقال: «الفريق يحمل علم الإمارات، ونتوقع أن يحقق نتائج جيدة في النسخة الأولى، وهو قادر على المنافسة أمام أفضل الفرق في العالم»، وأمس الأول توج أحد دراجيه في سباق بإسبانيا، كما حقق الفريق 8 انتصارات في الموسم الحالي.

وأضاف: «البداية كانت مبشرة في المرحلة الأولى برغم ابتعاده عن المراكز الأولى، وكان الوعد في المرحلة الثانية أمس بتحقيق المركز الأول بالرغم من أن الأجواء لم تكن جيدة، ولكن هذا الوضع تأثرت به جميع الفرق».

وعن توقعاته لنتائج الطواف في ظل الفرق العالمية المشاركة، قال: «فريق الإمارات لديه طموحات كبيرة في الفوز، ونتيجة أمس حافز جيد لمواصلة المشوار في جبل حفيت اليوم وحتى الجولة الأخيرة في جبل جيس».

العواني: فوز جافيريا تتويج للنجاح التنظيمي

أعرب عارف العواني أمين عام مجلس أبوظبي الرياضي عن سعادته البالغة بتتويج دراج فريق الإمارات فيرناندو جافيريا بلقب الجولة الثانية من طواف الإمارات، ووجه التحية للفريق بشكل عام برئاسة مطر اليبهوني مؤكداً أنه يقوم بدور كبير في تحميس الدراجين وتوفير كافة متطلبات النجاح.

وأعرب عن ثقته في قدرة الفريق على مواصلة مسيرة النجاحات، لا سيما في المراحل المقبلة التي تعد من المراحل التي يتفوق فيها دائماً، وشدد على أن سجلات الفريق الإماراتي مليئة بالإنجازات، ويضاف إليها إنجاز الأمس.

وبعيداً عن فوز جافيريا بلقب الأمس، فقد أبدى أمين عام مجلس أبوظبي الرياضي ونائب رئيس اللجنة العليا المنظمة ارتياحه الشديد للنجاح التنظيمي الذي تحقق في أول جولتين، وقال: «إقامة الجولة الثانية في يوم عمل وفي قلب المدينة كان تحدياً كبيراً، وقد نجح فريق العمل في هذا التحدي بامتياز، وسوف يواصل العمل بنفس النجاح والتميز».

Advertisements

الحمادي: ممتنون لرفع اسم الأولمبياد الخاص

حضر يوسف الحمادي المدير التنفيذي للذكاء الاصطناعي لدورة الأولمبياد الخاص للألعاب العالمية - أبوظبي 2019 منافسات اليوم الثاني من طواف الإمارات التي حملت اسم الأولمبياد الخاص، وقال: نتقدم بشكر خاص إلى منظمي طواف الإمارات لتسميتهم هذه المرحلة باسم الأولمبياد الخاص للألعاب العالمية - أبوظبي 2019 علماً أن هذا الطواف متميز في نوعه ليس فقط في منطقة الشرق الأوسط ولكن في العالم أجمع بمشاركة نخبة نجوم ومحترفي سباقات الدراجات الهوائية العالميين، إضافة إلى وجود عدد كبير من ممثلي الإعلام العالميين الذين يتابعون الطواف ويقومون بتغطيته عبر بلدانهم المختلفة ما يزيد من التعريف والترويج بالأولمبياد الخاص للألعاب العالمية وكذلك الترويج لدولتنا كمكان ووجهة متميزة للوحدة والتعاضد مع أصحاب الهمم الذين سيلهمهم هذا الطواف لممارسة رياضة الدراجات الهوائية.

254 تقريراً إعلامياً في 30 دولة

حظي طواف الإمارات في نسخته الأولى بظهور مميز ولافت في الصحافة العالمية، وبلغت التقارير التي استعرضت انطلاقة الطواف التي كانت في جزيرة الحدريات في العاصمة أبوظبي أمس 254 تقريراً صحفياً في 30 دولة حول العالم تستعرض انطلاقة طواف الإمارات بمرحلته الأولى التي أقيمت يوم أمس بجزيرة الحديريات، ومن المتوقع أن تتضاعف التقارير التي تتناول طوال الإمارات الذي سيطوف الإمارات السبع.

القبيسي: الحدث يثري اللعبة

أشار محمد سند القبيسي إلى أن نادي أبوظبي للدراجات يعد كياناً متخصصاً في هذه الرياضة من الفئة الأولى، لاسيما أنه ينظم ويشارك في مختلف السباقات التي تتضمنها هذه الرياضة الشيقة.

وكشف عن وجود مجموعة من المشاريع المهمة التي سترى النور قريباً وسوف يكون لها بالغ الأثر في تطوير رياضة الدراجات في الإمارات بشكل عام وأبوظبي بشكل خاص، وأكد أن الدراجات في المدارس هو المشروع الأهم حالياً الذي يقوم فريق متخصص داخل النادي بتفعيله على أرض الواقع في القريب العاجل.

وقال: «بكل تأكيد أساس أي لعبة هو الشباب الصغير ومن هذا المنطلق قررنا البحث عن هذا الشباب في المدارس وسيتم تنظيم عدد من المسابقات الخاصة بهم لاختيار أفضل العناصر من أجل تأهيلهم وإعدادهم ليكونوا دراجي المستقبل للإمارات».