غياب عموري عن كأس آسيا يفتح ملف ندرة صنّاع اللعب

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: أحمد السيد

يحتل مركز صانع الألعاب أهمية كبيرة لدى أندية كرة القدم في العالم، ويشغل حيزاً كبيراً من اهتمام عشاق الساحرة المستديرة، اللعبة الشعبية الأولى؛ بوصفه عملة نادرة، ومن الصعب اكتشافها بالكفاءة المطلوبة إلا بعد بحث وتنقيب، وانعكست تلك الظاهرة على رياضة الإمارات خلال الآونة الأخيرة، بافتقاد البديل الجاهز لتعويض غياب أحد أبرز نجومنا في هذا المركز النادر، وهو عمر عبدالرحمن «عموري» المحترف في الهلال السعودي، الذي يعاني منذ فترة قطعاً في الرباط الصليبي، وعانى منتخبنا غياب أبرز لاعبي «الأبيض» في منافسات «كأس آسيا»، التي اختتمت مؤخراً على أرض الدولة، ولم يتوفر البديل المقنع والقادر على ملء فراغ غياب عموري، وشارك صانع الألعاب خلفان مبارك أحد أبرز العناصر التي برزت مع نادي الجزيرة العام الحالي، بدقائق عدة خلال المباريات ال4 الأولى للأبيض حتى موقعة قيرغيزستان في دور ال16 في حين غاب عن مباراتي ربع ونصف النهائي، وكان اللاعب قد ساهم في خلق ثنائي مميز مع زميله علي مبخوت مهاجم منتخبنا، ولاعب الجزيرة خلال منافسات مرحلة الذهاب من دوري الخليج العربي، وساهما في وضع فريقهما بختامها على وصافة ترتيب البطولة عن جدارة؛ بفضل أهدافهما الحاسمة فكان مبخوت وما زال يعتلي قمة ترتيب الهدافين، ومبارك كأفضل صانع ألعاب وفق الإحصاءات والأرقام.

وأكد عدد من الرياضيين في حديثهم ل«الخليج الرياضي»، أن كرة القدم الإماراتية تعاني ندرة في اللاعبين بهذا المركز والشق الهجومي بشكل عام، باستثناء النجم الحالي مبخوت، الذي يقدم مستويات ثابتة، وأحمد خليل الذي حصد جائزة أفضل لاعب في آسيا 2015، ورأوا أن تفريخ اللاعبين يقع جزء كبير منه على الأندية.

وشدد خلف سالم الواحدي مدير أكاديمية الجزيرة لكرة القدم، أن إهمال دور الرياضة المدرسية خلال الآونة الأخيرة، وما تفرزه من مواهب تخدم كرة القدم الإماراتية، والاكتفاء بما يقوم به كشافو الأندية من البحث والتنقيب؛ أدى إلى ندرة في اللاعبين في الشق الهجومي، لافتاً إلى أن توسيع دائرة الخيارات لممارسة كرة القدم وعودة ملاعب «الفرجان» الرملية، والتي كانت تتوزع في مختلف أنحاء الدولة من السبل الكفيلة بتطوير كرة القدم، لاسيما وأن النجوم والأساطير الإماراتية واللاعبين الأفذاذ مارسوا اللعبة في تلك الملاعب قبل انضمامهم إلى الأندية.

وقال: اكتشاف المواهب ليس بالأمر السهل، ويتطلب جهداً كبيراً وعودة ملاعب «الفرجان» أو تشييد ما يشابهها في كل منطقة سكنية مع التطور الذي تشهده الدولة في شتى الميادين؛ يسمح لأي شخص بممارسة كرة القدم كما كانت الحال في الأجيال السابقة من دون الحاجة إلى تكبد عناء الذهاب إلى النادي؛ لاكتشاف المواهب من منبعها عن طريق كشافين.

وأكد الواحدي، أن الأندية بحاجة إلى تغيير المفاهيم، وتجنب توجيه دفة الاهتمام والدعم إلى الفريق الأول مع إهمال قطاع الناشئين، الذي يعد المنبع الرئيسي لمد الفريق الأول بمواهب في المراكز حسب حاجته، وخاصة النادرة منها؛ مثل: صانع الألعاب، الذي لابد أن يتمتع بمواصفات خاصة، ومهارات متفردة. وأضاف: «استقطاب الخبراء في مجال الكشف والتنقيب عن المواهب إحدى استراتيجيات العمل الناجح لأكاديميات كرة القدم».

وطالب الواحدي بتوسيع نطاق النشاط الرياضي في المدارس، وتوجيه الدعوات لأندية الدولة بشكل عام بصفة مستمرة؛ لمتابعة المنافسات التي تجري بين المدارس لاكتشاف المواهب وعدم الاكتفاء بدعوة كشافي الأندية لحضور الحصص الرياضية. وتابع: «تكشف المنافسات المدرسية عن مواهب تحاول إثبات ذاتها والتنسيق في هذا الشأن أصبح أمراً مهماً؛ لأن الموهبة تبدأ من المدرسة».