شكرا لقرائتكم خبر عن الإسباني فيرداسكو يفوز على الإيطالي فابيانو في افتتاح تنس دبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”
حقق الإسباني فرناندو فيرداسكو المصنف 32 عالمياً فوزاً منطقياً على المصنف 85 عالمياً الإيطالي توماس فابيانو، واحتاج فيرداسكو لساعتين من أجل حسم فوزه على فابيانو بمجموعتين لواحدة، وذلك في المباراة التي جمعتهما في افتتاح النسخة 27 من بطولة «سوق دبي الحرة» لتنس الرجال.
وعلى الرغم من تأخره في المجموعة الأولى «3-6»، إلا أن فيرداسكو سرعان ما استطاع استعادة زمام المبادرة وحسم المجموعتين الثانية والثالثة لصالحه بواقع «6-3 و6-2» محققاً من خلالها الفوز وانتزاع أولى البطاقات المؤهلة للدور ال16 للبطولة، الذي ينطلق غداً ويلتقي خلاله الفائز من لقاء السويسري روجيه فيدرر المصنف السابع عالمياً والألماني فيليب كولشرايبر المصنف 31 على العالم، والتي أقيمت في ساعة متأخرة من مساء أمس.
ويبدأ المصري محمد صفوت المصنف 215 عالمياً، مشواره اليوم في البطولة، وذلك في مواجهة صعبة تجمعه مع القبرصي ماركوس بغدادس المصنف 128 عالمياً وصاحب الشعبية الجماهيرية الكبيرة في دبي، في ظل تسجيل مشاركته ال15 على التوالي في البطولة.
وتعد مواجهة اليوم الأولى التي تجمع اللاعبين في بطولات اللاعبين المحترفين، والثانية تاريخياً منذ لقائهما في تصفيات كأس ديفيز ربيع عام 2010.
وسبق للمصري صفوت المشاركة في نسخة 2017، قبل أن يودع من الدور الأول بخسارته أمام الفرنسي جيل مانفيس بواقع مجموعتين دون رد «6-4 و6-3».
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