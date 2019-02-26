نفاد تذاكر الدورة الـ 15 لماراثون زايد الخيري بالكامل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تلقت اللجنة العليا المنظمة لماراثون زايد الخيري في نيويورك من شركة «رودرنر» الأمريكية المشرفة على تنظيم السباق سنويا في حديقة سنترال بارك أن تذاكر المشاركة في السباق نفدت بالكامل (Sold Out) قبل موعد انطلاق السباق بشهرين وهو ما يحدث للمرة الثالثة على التوالي، ومن الآن وصاعدا ستكون أعداد المشاركين الإضافية خارج نسبة التسجيل الرسمي (13 ألف متسابق)، وبرسوم إضافية لمن يرغب في المشاركة وفي دعم الهدف الخيري للسباق الذي يقام يوم 28 إبريل/ نيسان المقبل.

يحمل السباق في دورته ال 15 شعار عام التسامح، وسيحظى بدعم استثنائي بهذه المناسبة من سفارة الإمارات في واشنطن يتمثل في تبرع إضافي قدره 5 دولارات عن كل مشارك في السباق.

وأعرب الفريق الركن (م) محمد هلال الكعبي رئيس اللجنة العليا المنظمة لماراثونات زايد الخيرية عن سعادته بغلق باب التسجيل الرسمي ونفاد كل التذاكر في هذا الوقت المبكر، وقال إن الإقبال المتزايد على المشاركة من عام إلى عام يبعث على السعادة لا شك، ولكن الذي يسعدنا أكثر هو ارتفاع معدلات التبرعات لمؤسسة هيلثي كيدني التي يذهب لها ريع السباق سنويا، والحمد لله أن الزيادة مطردة كذلك على هذا الصعيد وبلغت 160 مليون دولار في ال 14 دورة الماضية ما يؤكد أن الرسالة الخيرية للسباق تحققت، وهذا يدفعنا في اللجنة المنظمة إلى بحث أفكار ومبادرات جديدة لدعم الحدث وتوسيع دائرة فعالياته، لاسيما من بعد ان تجاوبت إدارة الحديقة وبلدية نيويورك على توفير كل الخدمات المطلوبة لخيام الضيافة الإماراتية التي يتم من خلالها استعراض تراث وثقافة دولة الإمارات، وبمناسبة إطلاق شعار عام التسامح على الدورة المقبلة، ناشد الكعبي المؤسسات الرياضية وغير الرياضية لتحذو حذو مجموعة «الحبتور» واللجنة الأولمبية الوطنية والرعاة وشركاء النجاح المستمرين مع اللجنة المنظمة لإحياء مهرجان «يوم الإمارات»

ميداليات تذكارية للفائزين بشعار التسامح وصورة زايد

نشرت شركة «رود رنر» على موقعها الإلكتروني تقريراً مفصلاً عن تحضيرات السباق بمناسبة نفاذ تذاكر المشاركة وفيما يلي أهم ما جاء فيه:

- بمناسبة بلوغ السباق دورته ال 15 سيحظى كل فائز من المركز الأول حتى الخامس عشر بميدالية تذكارية تحمل رقم السباق، بالإضافة إلى شعار عام التسامح، والجوائز المالية ستشمل الفائزين حتى المركز السادس بواقع 10 آلاف دولار للبطل، و7500 دولار للثاني، و5 آلاف دولار للثالث، و3 آلاف للرابع، و2000 دولار للخامس، والف دولار للسادس، وستمنح «رودرنر» مكافأة رمزية للمتسابقين الحائزين المراكز من الأول إلى الرابع بواقع 600 و500 و250 و150 دولاراً على الترتيب.

- خاطبت الشركة المشاركين في السباق للمساهمة في التبرعات الخيرية، ولعرض القصص الإنسانية التي تخصهم أو ذويهم في مجال العلاج من أمراض الكلى، كما دعتهم للاستمتاع بالثقافة والتراث الإماراتي على هامش الحدث، والمشاركة في السحب الذي سيجرى على الهدايا العينية وتذاكر السفر المجانية لزيارة الإمارات.

- قائمة الرعاة للسباق وشركاء النجاح تضم:سفارة الإمارات في واشنطن، مجموعة «الحبتور»، «أدنوك»، إكسبو 2020 «ياس»، «انترناشونال جولدن جروب»، طيران الاتحاد، أبوظبي للسياحة، مجلس أبوظبي الرياضي، مؤسسة «جال»، ونيوبالاس للأدوات الرياضية.

- الرقم القياسي لمسافة السباق (10 كيلومترات) 27.08 دقيقة باسم الكيني روناس كيبروتو، وبالنسبة إلى السيدات 30.44 دقيقة باسم مواطنته لورنا كيبلاجات، ولمن ينجح في كسر أي منهما هناك مكافأة خاصة مقدمة من سفارة الإمارات قدرها 30 ألف دولار.