تصفيات كرة الصالات تنطلق اليوم



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تنطلق عصر اليوم بصالة المنارة الرياضية، منافسات تصفيات كرة قدم الصالات للنسخة السابعة من دورة ند الشبا الرياضية، التي ينظمها مجلس دبي الرياضي، خلال شهر رمضان المبارك، تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس مجلس دبي الرياضي.

وتستمر التصفيات حتى الخميس، بمشاركة 12 فريقاً تم توزيعها على ثلاث مجموعات، وستتأهل 6 فرق، ويُختار الفائزان بالمركزين الأول والثاني من كل مجموعة في التصفيات لنهائيات البطولة، التي ستقام في مجمع ند الشبا الرياضي خلال شهر رمضان المبارك، إلى جانب الفرق الأربعة صاحبة المراكز الأربعة الأولى من نسخة العام الماضي.

وكانت اللجنة المنظمة أجرت قرعة التصفيات وضمت المجموعة الأولى فرق: فكتوري، والعبقري، والتسامح، والجوارح، وضمت المجموعة الثانية فرق: الشاطئ، والوطنية، ودبي، والحجل، فيما ضمت المجموعة الثالثة فرق: الشباب، والذيابة، وشباب العين، والمفاجأة.

وتدشن مباراة فريق فيكتوري مع فريق الجوارح، التصفيات مساء اليوم، ويليها لقاء فريق العبقري مع فريق التسامح، ضمن منافسات المجموعة الأولى، وتعقبه مباراة فريق الشاطئ مع فريق الحجل، ويلتقي فريق الوطنية مع فريق دبي، ضمن منافسات المجموعة الثانية، ثم يلتقي فريق الشباب مع فريق المفاجأة. وتختتم منافسات اليوم الأول بلقاء فريق الذيابة، مع فريق شباب العين، ضمن مباريات المجموعة الثالثة.

وتقام التصفيات بنظام الدوري من دور واحد، بحيث تكون المباريات من شوطين متساويين من 20 دقيقة لكل شوط، ولا تزيد فترة الراحة بين الشوطين على 5 دقائق، ويتم ترتيب فرق كل مجموعة، لتحديد الفرق المتأهلة إلى النهائيات من خلال اعتماد أفضل رصيد من النقاط لكل فريق في ختام الجولات الثلاث للتصفيات، حيث يتأهل الأول والثاني من كل مجموعة إلى النهائيات.

من جهة أخرى تتواصل اليوم، منافسات تصفيات الكرة الطائرة التي تقام في مجمع ند الشبا الرياضي، ويلتقي فريق المفاجأة مع فريق البركان، كما يلتقي فريق زعبيل مع فريق ابن ثاني. وكانت تصفيات الكرة الطائرة قد انطلقت أمس، والتقى فيها فريق فهود زعبيل مع فريق دبي 2021، وتستمر التصفيات حتى 6 مارس المقبل.

وكانت اللجنة الفنية أجرت قرعة الكرة الطائرة بمقر مجلس دبي الرياضي، بحضور عادل البناي، رئيس اللجنة الفنية في دورة ند الشبا الرياضية، وأسفرت القرعة عن تقسيم الفرق إلى مجموعتين،ضمت المجموعة الأولى فرق: المفاجأة، وزعبيل، وابن ثاني، والبركان، فيما ضمت المجموعة الثانية فرق: دبي 2021، وفهود زعبيل، والملكي.