سولاري يتجاهل احتفال بيل.. وفينيسيوس أمل الريال في الكلاسيكو



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قلل سانتياجو سولاري، المدير الفني لنادي ريال مدريد، من أهمية عدم احتفال اللاعب الويلزي جاريث بيل، بالهدف الذي سجله من ركلة جزاء بعد نزوله من الدكة في المباراة التي فاز بها النادي الملكي، أمس الأول 2-1، على مضيفه ليفانتي في بطولة الدوري الإسباني (الليجا)، مؤكداً أن اللاعبين لهم الحق في الاحتفال بأهدافهم بالطريقة التي تروق لهم.

وقال سولاري في المؤتمر الصحفي الذي أعقب المباراة: «لقد رأيت فقط كيف لعب، وأنا سعيد بهذا، لقد لعب بشراسة، فليحتفل اللاعبون بالأهداف بالطريقة التي تروق لهم.

بيل كان سعيداً في غرفة خلع الملابس؛ لأنه أحرز هدفاً. أنا سعيد بالشراسة التي أبداها خلال المباراة». وظل الريال بهذه النتيجة على بعد 9 نقاط، من برشلونة المتصدر.

وكشفت تقارير إسبانية عن مواجهة بيل لصعوبات كبيرة في التواصل مع زملائه في الفريق، وأن الهوة تتسع بينه وبينهم بشكل أكبر مع مرور الوقت. وقالت صحيفة آس الإسبانية، إن السبب في هذا التوتر الكبير بين بيل وزملائه في غرفة خلع الملابس في النادي الملكي، تعود إلى بعض التعليقات التي قالها بعض نجوم الفريق، ولم ترق لقائد منتخب ويلز.

وأشارت الصحيفة إلى أن بيل استاء كثيراً من التصريحات التي قالها زميليه مارسيلو وتيبو كورتوا، مؤخراً، حيث ذكرت أن مارسيلو قال إن زميله الويلزي لا يتحدث سوى الإنجليزية، وأنه يتفاهم معه بالإيماءات، فيما نقلت عن الحارس البلجيكي تصريحاً له، كشف من خلاله، أن اللقب الشهير لبيل في ريال مدريد هو «لاعب الجولف»؛ نظراً لولعه الشديد برياضة الجولف وممارستها.

وأوضحت الصحيفة أن علاقة بيل بباقي زملائه في ريال مدريد، يمكن وصفها بأنها علاقة عمل بحتة، مشيرة إلى أن النجم الويلزي لا يشارك زملاءه مزاحهم خلال التدريبات المفتوحة للفريق والتي يحضرها الصحفيون والمصورون.

وألمحت الصحيفة الإسبانية إلى أن سولاري أدرك بشكل جيد، طبيعة شخصية بيل المتحفظة، حيث وجه نصائحه للاعب في أول مؤتمر صحفي يعقده، بعد توليه منصبه الجديد في نهاية العام الماضي. وقال: «ما يتعين على بيل فعله، هو أن يكون الأبرز في كل مرة يلعب فيها»، ولكن يبدو أن بيل لم يأخذ بنصيحة مدربه حتى الآن.

فبعد أن كان المرشح الأول لخلافة البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي رحل إلى يوفنتوس في الصيف الماضي، بدأ دوره في الانحسار ليفسح المجال للاعبين آخرين للتألق وقيادة هجوم ريال مدريد، مثل الصاعد البرازيلي فينيسيوس جونيور، والمهاجم الفرنسي كريم بنزيمة.

وتعرض ريال لضغط شديد في البداية، لكن كريم بنزيمة وضعه في المقدمة قرب نهاية الشوط الأول، من ركلة جزاء بعد احتساب لمسة يد ضد إنيس باردي، عقب استشارة حكم الفيديو المساعد.

وعادل ليفانتي الذي حقق فوزاً مفاجئاً 2-1 على الريال باستاد برنابيو، في مباراتهما السابقة هذا الموسم، النتيجة على نحو مستحق في الدقيقة 60 عن طريق روجر مارتي، الذي سدد في إطار المرمى مرتين قبل نهاية الشوط الأول.

وحصل الريال بعد ذلك على ركلة جزاء أخرى مثيرة للجدل، بعد مراجعة أخرى للفيديو، عندما سقط كاسيميرو داخل المنطقة بشكل مسرحي، بعد احتكاك بسيط من شيخ دوكوري لاعب ليفانتي البديل. وخدع بيل مهاجم ويلز، الذي شارك بدلاً من بنزيمة قبل دقائق، حارس ليفانتي ايتور فرنانديز بتسديدة هادئة.

وطُرد ناتشو فرنانديز مدافع الريال لحصوله على الإنذار الثاني قرب نهاية المباراة، على الرغم من أن الإنذار الأول للاعب للإسباني كان معناه غيابه عن مواجهة القمة ضد برشلونة، يوم السبت المقبل، في الدوري.

ويلتقي الريال أيضاً مع برشلونة في إياب قبل نهائي كأس ملك إسبانيا، يوم غد الأربعاء، بعد تعادلهما ذهاباً 1-1. وحصل روبن روكينا لاعب ليفانتي، على بطاقة صفراء ثانية بسبب اعتراض غاضب على الحكام من خارج خطوط الملعب، بعد استبداله بدوكوري، عقب حصوله على إنذار أول، أثناء وجوده في الملعب.

وقال داني كارفخال مدافع ريال مدريد: «كانت مباراة صعبة للغاية، لعبوا بخمسة لاعبين في وسط الملعب، وكان من الصعب جداً صناعة فرص، لكننا استفدنا من الفرص التي أتيحت لنا، ولحسن الحظ لم يفعلوا هم ذلك». كما دافع كارفخال عن ركلة الجزاء الثانية التي حصل عليها ريال، وأثارت احتجاجات غاضبة من لاعبي ليفانتي وطاقمه التدريبي. وقال: «كنت على بعد 25 متراً، وكان بوسعي سماع الركلة، لست الحكم وهو أمامه مهمة صعبة، وإذا احتسب الحكم ركلة جزاء وأكدها حكم الفيديو المساعد؛ إذن فهي ركلة جزاء بالتأكيد».

لكن كويسو كتالان، رئيس ليفانتي، كان مندهشاً من القرار. وقال: «كلما شاهدت الإعادة ازداد عدم تفهمي للقرار. شاهدتها 37 مرة، وتبدو قاسية للغاية بالنسبة لي».