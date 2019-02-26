شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى مع الجيش والزمالك مع سموحة بدورى السلة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقام اليوم مباريات الجولة الثالثة فى إطار الدور الثانى من بطولة دورى سوبر السلة، حيث تقام 3 مباريات.
ومن المقرر أن يلتقى الأهلى مع الجيش، والزمالك مع سموحة، بينما يلتقى سبورتنج مع مصر للتأمين، أما الجزيرة فيواجه الاتحاد .
كان اتحاد السلة قد قرر إعادة مباراة سبورتنج والتأمين بالدور الأول بعد الاحتجاج الذى تقدم به سبورتنج بسبب خطأ فى تطبيق القانون .
ويتصدر الأهلى جدول الترتيب برصيد 16 نقطة، يليه طلائع الجيش بالمركز الثانى برصيد 15 نقطة، ثم الزمالك ثم الاتحاد السكندرى بنفس الرصيد.
ويمتلك الطلائع الوصافة بحكم تفوقه فى المواجهات المباشرة على الزمالك والاتحاد.
وفى المركز الخامس، يأتى فريق الجزيرة برصيد 14 نقطة، ثم سموحة فى المركز السادس برصيد 11 نقطة متفوقًا بفارق المواجهات المباشرة على سبورتنج الذى يمتلك نفس الرصيد، فى المركز السابع، وفى النهاية مصر للتأمين فى المركز الأخير برصيد 8 نقاط
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