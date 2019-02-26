شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس البلدية يرفض طلب رئيس النادي بعودة المفصولين للعمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفض مجلس إدارة بلدية المحلة الطلب الذى تقدم به مصطفى السامولى رئيس النادى بعودة المفصولين، والذين قرر مجلس الإدارة فصلهم من العمل بالنادى بسبب انتمائهم لرئيس النادى وعدم تنفيذ تعليمات مجلس الإدارة الخاصة بالتعامل مع الموظفين داخل النادى.

ويبذل السامولى جهودًا مكثفة مع عدد من المقربين من أعضاء المجلس لتقريب وجهات النظر بينه وبين أعضاء المجلس خلال المرحلة المقبلة، فى الوقت الذى يرفض فيه أعضاء المجلس أى وساطة خاصة بعدما قام رئيس النادى بالتعدى باللفظ على أعضاء المجلس على مرأى ومسمع من أعضاء الجمعية العمومية بالنادى.

يذكر أن نادى البلدية يشهد حالة من الانقسام بين أعضائه وبين رئيس النادى بعد قيام رئيس النادى بسبب تهميش دور رئيس النادى فى اتخاذ القرارات خلال الفترة الأخيرة وكان آخرها إقالة أحمد العجوز المدير الفنى للفريق والتعاقد مع نبيل محمود.