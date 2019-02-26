شكرا لقرائتكم خبر عن وليد صلاح الدين: الهلال المرشح الأول للفوز بكأس زايد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد وليد صلاح الدين مدير الكرة بنادي الاتحاد السكندري، أن لاعبي زعيم الثغر اجتهدوا بقوة خلال مباراة اليوم، أمام الهلال السعودي رغم قوة الفريق السعودي.

وقال وليد خلال مداخلة هاتفية لبرنامج كورة كل يوم الذي يقدمه الإعلامي كريم شحاتة عبر شاشة الأولى: «الهلال السعودى رغم صدامه مع أهلى جدة فى نصف نهائى كأس زايد إلا أن الهلال هو المرشح الأول للفوز بالبطولة»

وأضاف: «استفدنا خبرات كبيرة من المشاركة في كأس زايد وقدمنا مباريات قوية وأخرجنا فرق كبيرة مثل الترجى والزمالك ولكن سنبدأ التركيز فى مباريات الدورى»