شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 26/2/2019 فى الدورى المصرى والقنوات الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر ”الخليج 365” مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء الموافق 26/2/2019 فى الدورى المصرى الممتاز إذ تقام مباراة الاسماعيلى وطلائع الجيش على استاد برج العرب بالإسكندرية ومباراة المصرى البورسعيدى وانبى على استاد الجيش بالسويس ومباراة وادى دجلة والنجوم على استاد بتروسبورت.

موعد مباراة الإسماعيلى وطلائع الجيش

تقام مباراة الإسماعيلى وطلائع الجيش على استاد برج العرب فى تمام الثالثة عصر اليوم الثلاثاء فى مواجهة يدخلها الفريقان بمعنويات مرتفعة حيث فاز الدراويش على النجوم بثلاثة أهداف مقابل هدفين فى آخر ظهور بمسابقة الدورى بينما خطف الطلائع نقطة التعادل من أنياب الزمالك بهدفين لكل فريق .

ويحتل الإسماعيلى المركز الثامن بجدول ترتيب الدورى برصيد 27 نقطة بعد أن لعب 19 مباراة فاز فى 7 وتعادل فى 6 وخسر مثلهم وسجل لاعبوه 19 هدفًا وتلقت شباكه 20 هدفًا وما زال لديه أربعة مباريات مؤجلة فيما يحتل الطلائع المركز التاسع برصيد 26 نقطة بعد أن لعب 23 مباراة فاز فى 6 وتعادل فى 8 وخسر 9 لقاءات وسجل لاعبوه 28 هدفًا وتلقت شباكه 30 هدفًا.

وطالب البلجيكى سيدومير المدير الفنى للإسماعيلى لاعبيه بخطف النقاط الثلاث من خلال اللعب من لمسة واحدة وتضييق المساحات أمام المنافس فيما شدد البلجيكى لوك ايميل المدير الفنى للطلائع على لاعبيه باستغلال الدفعة المعنوية التى حصل عليها الفريق بالتعادل مع الزمالك عن طريق خطف انتصار يصعد بالفريق فى سباق مراكز جدول الدورى.

موعد مباراة المصرى وإنبى

تقام مباراة المصرى وإنبى على استاد الجيش بالسويس فى تمام الخامسة والنصف عصر اليوم الثلاثاء فى مواجهة يدخلها الفريق البورسعيدى لمواصلة قطار النتائج الجيدة بعد الفوز على النجوم بهدف دون رد فى آخر ظهور بالمسابقة فيما خسر إنبى من الزمالك بهدفين مقابل هدف .

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ويحتل المصرى البورسعيدى المركز السادس بجدول ترتيب الدورى برصيد 32 نقطة بعد أن لعب 22 مباراة فاز فى 7 وتعادل فى 11 وخسر 4 لقاءات وسجل لاعبوه 26 هدفًا وتلقت شباكه نفس العدد من الأهداف وما زال لديه مباراة مؤجلة فيما يحتل انبى المركز السادس عشر برصيد 21 نقطة بعد أن لعب 22 مباراة فاز فى 4 وتعادل فى 9 وخسر مثلهم وسجل لاعبوه 25 هدفًا وتلقت شباكه 31 هدفًا وما زال لديه مباراة مؤجلة .

ويسعى إيهاب جلال المدير الفنى للمصرى لخطف انتصار فى رحلة البحث عن المربع الذهبى بينما يتمسك على ماهر المدير الفنى لإنبى بمحاولة إنقاذ الفريق البترولى من شبح الهبوط عن طريق تحسين النتائج فى الأسابيع المتبقية للمسابقة.

موعد مباراة وادى دجلة والنجوم

تقام مباراة وادى دجلة والنجوم على استاد بتروسبورت فى تمام الثامنة مساء اليوم الثلاثاء فى مواجهة صعبة للفريقين للنجاة من الهبوط حيث خسر دجلة من المقاصة بهدفين مقابل هدف فى آخر ظهور له بمسابقة الدورى فيما سقط النجوم أمام المصرى بهدف دون رد .

ويحتل وادى دجلة المركز الأخير بجدول الدورى برصيد 20 نقطة بعد أن لعب 23 مباراة فاز فى 5 وتعادل فى مثلهم وخسر 13 لقاء وسجل لاعبوه 26 هدفًا وتلقت شباكه 38 هدفًا فيما يحتل النجوم المركز السابع عشر برصيد 21 نقطة بعد أن لعب 23 لقاء فاز فى 5 وتعادل فى 6 وخسر 12 مواجهة وسجل لاعبوه 22 هدفًا وتلقت شباكه 30 هدفًا.

وطالب اليونانى جونيس المدير الفنى لوادى دجلة لاعبيه بالتمسك بآمال البقاء بالدورى رافضًا الروح الانهزامية والاستسلام التى تسيطر على الفريق مشددًا على ضرورة العودة لقطار الانتصارات لضمان البقاء بين الكبار فيما يسعى أحمد سامى المدير الفنى للنجوم للفوز بالمباراة لأنها مؤثرة للغاية فى صراع حسم الفرق الهابطة للقسم الثانى فى ظل الموقف المتقارب بين الفريقين فى جدول الدورى.

القنوات الناقلة لمباريات الدورى المصرى الممتاز

من المقرر أن تنقل قنوات أون سبورت والنيل للرياضة مباريات الدورى المصرى الممتاز