تعرف علي حكام مباريات اليوم في الدوري المصري

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم أسماء حكام مباريات اليوم الثلاثاء، ضمن الجولة 24 لدوري القسم الأول، على النحو التالي :
الإسماعيلي وطلائع الجيش : محمد الحنفي ويعاونه أحمد توفيق ومحمد عزازي، ومصطفى عثمان حكماً رابعاً، وكل من محمد سلامة ميدو وحسام الجلاد حكماً خامساً.
المصري وإنبي : محمود عاشور ويعاونه حازم أبو الوفا وأحمد عطية، ومحمود دسوقي حكماً رابعاً، وكل من وائل فرحان ومحمد عباس قابيل حكماً خامساً.
وادي دجلة ونجوم المستقبل : محمد عادل ويعاونه تحسين أبو السادات وصالح محمد، وصبري إبراهيم حكماً رابعاً، وكل من محمد يوسف ومحمد عبد العزيز حكماً خامساً.
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