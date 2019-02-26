شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير يفتح النار على مروجى الفتنة بين الأهلى والزمالك: شغالين إثارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه الاعلامى أحمد شوبير ، رسالة لجماهير الأهلى والزمالك لنبذ التعصب والعمل على التهدئة بين الجانبين قائلا: الأهلىي والزمالك كان يتنافسان داخل الملعب فقط وبعدها كل شى ينتهى بغض النظر عن نتيجة اللقاء ويدخل لاعبي الفريقين فى وصلات من الضحك".

أضاف شوبير خلال تقديمه لبرنامج ملعب أون على شاشة أون سبورت: "لماذا كل هذه العصبية بين أكبر ناديين بالمنطقة العربية، وأكثرهم حصدًا للبطولات، خاصة وأن كل منزل فى مصر والمنطقة العربية به المشجع الأهلاوى والزملكاوى، وكلاهما يدًا واحدة دون تعصب".

أردف شوبير حديثه: "فى الماضى كان هناك علاقات طيبة تربطنا كلاعبين ببعضنا البعض، على عكس ما يحدث فى الوقت الحالى، لكن ما يحدث الأن صعب وغير مقبول، ومصر ستبقى الحضارة والفراعنة والإسلام والمسيحية".